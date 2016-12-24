Владимир Путин пожелал успехов Артёму Здунову и Мордовии

Лидер Мордовии Артём Здунов 26 марта выступил на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», в котором принял участие Президент России Владимир Путин. Обсуждались итоги работы платформы «Россия – страна возможностей» за три года, в том числе флагманских проектов «Лидеры России», «Цифровой прорыв», «Большая перемена», «Учитель будущего», программа «Наставничество» и других.

Глава государства особо отметил важность действия социальных лифтов, запущенных в рамках платформы.

«Нам очень хотелось, — на мой взгляд, в целом это получилось, — создать еще дополнительную возможность для молодых людей с тем, чтобы они могли, опираясь на свои таланты, на свои возможности, на свои стремления, на свои жизненные планы реализовывать себя, реализовывать там, где они живут, учатся», — сказал Владимир Путин. По его словам, эти усилия дают результат.

Глава государства напомнил, что через платформу прошли два губернатора, несколько заместителей федеральных министров, мэры крупных городов, руководители крупнейших российских компаний.

Врио Главы Мордовии Артёму Здунову в ходе заседания было предоставлено слово как одному из выпускников кадрового проекта. Артём Алексеевич поделился своими личными впечатлениями от участия в конкурсе и рассказал о кадровом проекте «Моя Мордовия», который реализуется в регионе.

«Мы сейчас бросили клич - призвали всех тех, для кого Мордовия является малой родиной. И за три недели со дня запуска проекта, который мы организуем на платформе «Россия – страна возможностей», уже 5 тысяч заявок, 46 регионов принимают участие. Это для нас очень важно! – отметил Врио Главы Мордовии. - Мы приглашаем для решения конкретных задач конкретных специалистов. Сейчас разрабатываем инвестиционную стратегию региона совместно со Сбербанком - приглашаем людей участвовать в этом».

Артём Здунов рассказал про личный опыт участия в кадровом проекте. «Я вырос в Татарстане, возглавлял министерство экономики республики и, пройдя через конкурсный отбор, оказался в кадровом резерве. После обучения была работа в Дагестане, там мы также вместе с «Лидерами России» организовывали проект «Мой Дагестан», на который получили 6 тысяч заявок, было 54 победителя. Эти специалисты до сих пор работают в Дагестане, поднимают экономику республики. Кадровые проекты позволили наработать очень важную технологию, которая позволяет регионам, особенно нуждающимся в преобразованиях, привлекать профессиональные кадры. Это очень важно. Спасибо за поддержку!» - сказал Врио Главы Мордовии.

Владимир Путин очень тепло отозвался о регионе, в котором сейчас работает Артём Здунов. «Я со своей стороны хочу Вам пожелать удачи и успехов Мордовии. Это очень интересная республика, самый центр Поволжья, с такой интересной культурой, языком, историей. Мордовия - значимая часть многонациональной России!» - подчеркнул глава государства.