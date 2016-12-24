Под присмотром медиков

В Мордовии всем жителям старше 65 лет с диагнозом «ковид» будет предлагаться госпитализация

25 марта в Доме Республики состоялось очередное заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции. Обсуждались вопросы текущей эпидемиологической ситуации, расширения возможностей для работы бизнеса в условиях сохраняющихся ограничений, хода вакцинации от коронавируса. Заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи с участием руководителей республиканских и федеральных органов исполнительной власти, а также глав муниципальных районов республики.

Врио Главы Мордовии отметил, что за последние две недели уровень заболеваемости в республике не превышает 40 человек в сутки. В ковидных стационарах на госпитализации находятся свыше 500 человек, ещё одно учреждение здравоохранения - Зубово-Полянская районная больница - из инфекционного режима работы перешла к оказанию плановой медицинской помощи. «Это очень важно для нас – объемы плановой медицинской помощи, профилактических осмотров нужно наращивать», - сказал руководитель республики.

При этом Артём Здунов особо отметил, что среди заболевших по-прежнему больше всего пожилых людей. И самое главное, что болезнь у них протекает тяжело и развивается стремительно. Поэтому всем жителям старше 65 лет с диагнозом «ковид» вне зависимости от их состояния теперь будет предлагаться госпитализация.

Было отмечено, что кампания по вакцинации в республике набирает хорошие темпы, которые необходимо сохранять до достижения коллективного иммунитета. До конца недели, как сообщила и.о. заместителя Председателя Правительства РМ Галина Лотванова, в Мордовию поступит еще 4,5 тысячи доз вакцины.

Руководитель республики подчеркнул, что текущая эпидемиологическая ситуация на территории республики пока не позволяет активно снимать действующие ограничения, но на некоторые послабления для бизнеса все же пошли. Так, смогут возобновить работу детские игровые комнаты в торговых центрах, при условии, что на одного ребенка приходится не меньше 4 кв. метров и соблюдены все санитарно-эпидемические требования. Также принято решение продлить на один час работу кафе и ресторанов - до 24:00.