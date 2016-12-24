Врио Главы РМ Артём Здунов поздравил с праздником работников культуры

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Артём Здунов принял участие в расширенной коллегии министерства жилищно-коммунального хозяйства РМ
Торжественное мероприятие прошло при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований в РДК Саранска. Врио Главы РМ отметил, что артисты с достоинством проходят испытание пандемией и не сбавляют темпов и качества работы, хоть и отчасти перенесли ее в Интернет. «Вы все знаете, с какими трудностями мы столкнулись за последний год. Но я обращаю внимание на статистику. Тот медиаконтент, который создан вами в сети Интернет за очень короткое время, позволил не разорвать цепочку взаимодействия между творцами и зрителями. Более 25 миллионов просмотров всех культурных событий, которые были размещены вами, - это большая работа! Значит, связь не потеряна. Сейчас мы возвращаем людей в залы, и нужно сделать это как можно безопасней», - сказал Артём Алексеевич.
Также Врио Главы Мордовии высказался о реализации национального проекта «Культура» в регионе. За последние годы в республике капитально отреставрировано множество районных и сельских ДК, закупается оборудование и костюмы для артистов, благодаря федеральным грантам появляются настоящие национальные центры. «На недавней встрече с министром культуры РФ Ольгой Любимовой мы договорились, что темп не снизим, а только увеличим – особенно это касается учреждений культуры различного профиля в районах республики. Для нас очень важно поддерживать связи с нашими землячествами и автономно-культурными обществами. Каждый народ имеет право на развитие своего языка и культуры, а мы создадим для этого все условия. Культура – это наша муза. Где ее нет, там не будет и счастья. Впереди у нас большие события: 25-й фестиваль «Шумбрат, Мордовия!», летом состоится празднование 20-летия канонизации святого праведного воина Феодора Ушакова. Важные мероприятия мы всегда сопровождаем профессиональными творческими коллективами. Традиции менять не будем, а будем их продолжать и поддерживать. Мы должны идти в ногу со временем – для нас это принципиально важно», - заявил Артём Здунов.
После поздравления Врио Главы Республики Мордовия вручил государственные награды работникам отрасли.
Артём Здунов принял участие в расширенной коллегии министерства жилищно-коммунального хозяйства РМ
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