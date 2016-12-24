В среду, 24 марта, Врио Главы Мордовии Артём Здунов осмотрел производственные площадки ликеро-водочного завода «Саранский». Руководителю региона показали действующее производство, музей предприятия, а также новый логистический центр и складской комплекс площадью 10 тысяч кв. метров, введенный в эксплуатацию в 2020 году.

Артёму Здунову рассказали, что логистический центр позволил полностью перевести отгрузку с тесной территории завода на новую обширную площадку, возможности которой позволяют загружать 20 машин одновременно. Управляет площадкой автоматизированная система. По словам генерального директора ООО «МордовАлкоПром» Евгения Сидорова, разработан проект по использованию нового автоматизированного логистического центра для создания розничной республиканской торговой сети по единой маркой. «Мы планируем предоставить эту площадку со всеми её возможностями производителям наших, мордовских продуктов, в том числе фермерским хозяйствам, частным предпринимателям – для снижения их издержек и оптимизации продвижения на рынке местных продуктов переработки», - сказал руководитель компании. Артём Здунов согласился, что замены существовавшей ранее в республике сети потребкооперации сейчас нет, эту нишу необходимо занять. Проект поручено проработать и.о. министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Алексею Грибанову.

В ходе встречи от всех промышленников и предпринимателей, чьи объекты находятся в районе Северного тупика, руководителю республики была озвучена просьба – содействовать в создании необходимой транспортной инфраструктуры на этой территории. Речь идет о строительстве автодороги от улицы 2-я Промышленная до Северного обхода города. Руководитель республики об этом проблемном участке знает. «Будем искать источники финансирования и строить», - сказал Артём Здунов.