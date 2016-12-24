Знаменательный день

В село Белозерье Ромодановского района впервые в истории Мордовии приехал руководитель региона

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 23 марта в рамках рабочей поездки в Ромодановский район посетил новый детский сад и предприятие «Карпай» в селе Белозерье.

Предприятие «Карпай», которое специализируется на производстве фасованных жареных семян подсолнечника и арахиса, было основано в 2002 году. Тогда на территории села был построен первый цех по фасовке семечек и арахиса, мощности которого позволяли упаковывать 8-10 пакетов в минуту, что было достаточно для внутреннего рынка. Сейчас здесь возведен и работает уже второй цех, установлено новое оборудование с более высокой производительностью – до 80 пакетов в минуту.

За 2020 год объём продукции собственного производства на предприятии составил свыше 2 тысяч тонн, что в 1,7 раза выше предыдущего года. Важно отметить, что «Карпай» играет и важную социальную роль, обеспечивая рабочими местами почти 40 жителей села Белозерье.

С 2009 года продукция представлена на европейском рынке, и с каждым годом география поставок расширяется, белозерские семечки сегодня поставляются более чем в два десятка зарубежных стран. В настоящее время «Карпай» занимает второе место среди республиканских производителей по объёмам экспорта - в 2020 году он составил 2,7 млн. долларов США. Семечки направляются в Германию, а оттуда расходятся по всей Европе. Отзывы о своей продукции предприятие получает на своей официальной странице в соцсетях из самых разных мест, в том числе из Великобритании, Ирландии, Кипра и многих других.

«Мы очень радуемся, когда нам пишут и благодарят. Часто пишут уроженцы республики, которые сейчас живут в Европе. Для них наши семечки - как весточка с родины», - рассказали руководители предприятия.

Врио Главы Мордовии осмотрел производственные линии и обсудил с руководством перспективы развития, в том числе на экспортном направлении.

«Для Белозерья сегодня день просто знаменательный, - отметили в разговоре с журналистами работники предприятия. - Вы только представьте: к нам в село никогда не приезжал ни один руководитель Мордовии. Поэтому нам это очень приятно! Мы благодарны, что нам построили детский сад, у нас хорошая школа, дети занимаются разными видами спорта, побеждают на всероссийских турнирах. Мы очень признательны Артёму Алексеевичу за внимание к нашему селу».

Также в этот день Артём Здунов побывал в новом детском саду села Белозерье. Заведующая учреждением Венера Ряхмятуллова рассказала руководителю региона, что объект стоимостью более 161 млн. рублей начали возводить в селе в середине 2019 года, большая часть средств на это поступила из федерального бюджета. В конце 2020 года строительство было завершено, с января детей принимают в детский сад.

В садике семь групп, есть спортивный и музыкальный зал, изостудия, компьютерный класс, кабинеты дополнительного образования, логопеда, психолога. Кстати, в ходе посещения была отмечена прекрасная работа воспитателей. В рамках проводимого эксперимента в новом детском саду Белозерья с воспитанниками занимаются студенты старших курсов пединститута. Судя по тому, что дети, нисколько не стесняясь, с удовольствием активно общались со взрослыми, в том числе с руководителем республики, такая практика очень эффективна, и воспитанники науку молодых наставников воспринимают с большим удовольствием.

На встрече с родительской общественностью и педагогами глава региона обсудил волнующие жителей села вопросы. Среди самых наболевших - двухсменный режим учебы в Белозерской школе, который не устраивает ни родителей, ни педагогов. Артём Здунов пообещал вопрос решить - к существующему зданию будет пристроен новый корпус, это позволит расширить площади и сделать образовательный процесс более комфортным. Также на встрече обсудили вопросы привлечения молодых педагогических кадров в район, прежде всего из числа его уроженцев, тему родительского контроля за качеством питания детей как в школах, так и в детсадах. Во встрече приняла участие Уполномоченный по правам ребенка в Республике Мордовия Наталья Юткина.

Врио Главы Мордовии поделился с родителями своими впечатлениями от посещения детского сада: «Малыши замечательные - никакой зажатости перед взрослыми нет, условия для обучения и воспитания достойные, и вообще настрой в детском саду и у детей, и у педагогов очень хороший. Мы и дальше будем вас всячески поддерживать, помогать в решении важных социальных вопросов», - сказал Артём Здунов.