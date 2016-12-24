В Мордовии Почта России обновила треть автопарка

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С начала текущего года автопарк регионального управления федеральной почтовой связи пополнили 33 автомобиля. С учетом автомашин, поступивших во втором полугодии 2020 года, почтовый автопарк в республике обновился более чем на 30%.

В 2021 году в Мордовию поступили 8 автомобилей Lada Largus, 5 фургонов Ford Transit, 16 автомашин марки ГАЗ различных модификаций и 4 автомобиля УАЗ. С учетом этих обновлений общая численность автопарка Почты России в Мордовии составляет 122 транспортных средства.

Более половины новых машин почтовики уже поставили на учет в ГИБДД и вывели на маршруты в Саранске и районах республики. Регистрация остальных завершится в ближайшее время.

Технические характеристики нового транспорта обеспечивают соблюдение всех требований, предъявляемых к перевозке почтовых отправлений. Машины оснащены системой ЭРА-ГЛОНАСС, маячком, сиреной и автоматической системой мониторинга транспортных средств, что позволяет в режиме реального времени контролировать их движение.

«Поступление новой автомобильной техники ощутимо сократило средний возраст автопарка – с 9,3 до 6,3 лет. Обновление транспорта позволяет своевременно и надежно доставлять возрастающие объемы почтовых отправлений и экономить на обслуживании и ремонте машин», - отметил директор УФПС Республики Мордовия Вячеслав Макейчев.

Почтовый автопарк региона обслуживает 135 почтовых маршрутов общей протяженностью 14 710 км. За месяц почтовые автомобили республики Мордовия проезжают около 280 тыс. км.

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