Активисты ОНФ в Мордовии передали детям тубдиспансера подарки

Во Всемирный день борьбы с туберкулезом, который отмечается в России 24 марта, активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Мордовия провели ряд мероприятий, приуроченных к этой дате.

Общественники вместе с партнером всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе – со спортивным клубом «Терентич Тим» передали в детское отделение Республиканского противотуберкулезного диспансера микроволновую печь и 20 килограммов яблок и груш.

«Сегодня такой день, когда мы не могли оставить без внимания. Нам очень хотелось поддержать больных детишек, исполнить пожелания и немного скрасить их жизнь, пока они находятся на лечении. Поэтому мы всей своей дружной командой решили приготовить им приятные подарки», - сказал активист ОНФ в Республике Мордовия, исполнительный директор саранского спортивного клуба «Терентич Тим» Олег Еремкин.

В день борьбы с туберкулезом общественники на улицах Саранска вручили жителям и гостям более 150 листовок с информацией о признаках, причинах и профилактике заболевания.Более подробно об этой опасной болезни рассказала в онлайн-режиме член регионального штаба ОНФ в Республике Мордовия, заместитель главного врача по организационно-методической работе - врач-фтизиатр республиканского противотуберкулезного диспансера, Наталья Зубова.

«Цель мероприятия Народного фронта - это информирование жителей нашего региона о серьезности заболевания и необходимости бережного отношения к своему здоровью.На улицах города мы рассказали людямразных возрастов о важности медицинских осмотров и ежегодных флюорографических обследованиях. Ведь, очень важно начать лечение заболевания на ранних стадиях его развития», – заключиларуководитель регионального Исполкома ОНФ в Республике Мордовия Наталья Сайгачева.