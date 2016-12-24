Закон о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

Управление Росреестра по Республике Мордовия информирует о принятии Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (вступает в силу 29.06.2021), смысл которого заключается в выявлении органами местного самоуправления ранее учтенных объектов недвижимости, сведения о которых или об их правообладателях отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), с целью их внесения в ЕГРН.

Заинтересованные в реализации указанного Закона органы уже приступили к подготовке к вступлению его в силу.

«В рамках реализации закона органам местного самоуправления предстоит проделать огромную работу по выявлению в городских и сельских поселениях отсутствующих в ЕГРН ранее учтенных объектов недвижимости или их правообладателей. При выявлении администрациями информация будет передаваться в Управление для внесения сведений в реестр» – подчеркнул начальник отдела правового обеспечения Управления Андрей Петрунин.