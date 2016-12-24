При паводке в зону подтопления могут попасть 57 населенных пунктов Мордовии

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22 марта на заседании республиканского правительства рассматривались вопросы подготовки к предстоящему паводку. В регионе проводится постоянный мониторинг ситуации с помощью беспилотных летательных аппаратов и снимков из космоса.
Толщина льда на водоемах Мордовии разная - от 15 до 45 сантиметров, на реках Вад в Зубово-Полянском районе и Сивинь в Краснослободском районе фиксируются проталины. Вскрытие рек в регионе прогнозируется 8 - 15 апреля, в зону подтопления могут попасть 57 населенных пунктов. В случае подтопления в селах будут организованы лодочные переправы.
На заседании также обсуждались вопросы оповещения населения, возможной эвакуации из зоны подтопления. Из-за ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, прорабатываются варианты эвакуации и временного размещения больных коронавирусом людей.
«Уже не в первый раз поднимаем тему подготовки к паводку: существует опасность подтопления. Считаю, что мы упустили работу по подготовке водохранилищ к пропуску половодья, отсыпке участков дорог в зоне возможного подтопления. Это зона нашей ответственности! Прошу вас взять эти вопросы на особый контроль», - распорядился и.о. председателя регионального кабмина Владимир Сидоров.
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