Вопрос на 100 тысяч

Мы должны быть готовы к любой ситуации»
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Врач из Саранска подготовила вопрос, который оказался не по зубам знатокам элитарного клуба «Что? Где? Когда?»
21 марта еще одна представительница нашей республики удачно отметилась в популярной телевизионной игре «Что? Где? Когда?» на Первом канале. Весеннюю серию интеллектуальных состязаний открыла команда Елизаветы Овдеенко - она впервые выступила в качестве капитана команды знатоков.
Один из прозвучавших на игре вопросов был подготовлен Юлией Уваровой, работающей врачом в Саранске. Сам вопрос был сформулирован весьма заковыристо: «Что вам известно о той, что мечтала о том, чтобы ее имя оказалось на том, что могло выглядеть вот так» (на экране был показан старинный свиток). После минуты обсуждения знатоки не смогли найти нужного подхода к разгадке и предложили весьма далекую от правильного ответа версию. Как шутливо заметил ведущий, когда толком не знаешь, что отвечать, игроки в клубе дают ответ: «Пушкин». Речь в вопросе шла о старухе из пушкинской «Сказки о рыбаке и рыбке», мечтавшей стать столбовой дворянкой. В подобные свитки-столбцы вносили имена потомственных дворян, поэтому их именовали столбовыми дворянами.
Выигрыш Юлии Уваровой составил 80 тысяч рублей. Плюс еще 25 тысяч решил выплатить врачу из Саранска банк - спонсор игры, признав ее вопрос лучшим в выпуске.
Заметим, что итог весьма напряженной игры оказался не в пользу знатоков - они проиграли со счетом 4:6.
В Саранске показали подвижной республиканский пункт управления в режиме ЧС
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