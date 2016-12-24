Вопрос на 100 тысяч

Репортер

Врач из Саранска подготовила вопрос, который оказался не по зубам знатокам элитарного клуба «Что? Где? Когда?»

21 марта еще одна представительница нашей республики удачно отметилась в популярной телевизионной игре «Что? Где? Когда?» на Первом канале. Весеннюю серию интеллектуальных состязаний открыла команда Елизаветы Овдеенко - она впервые выступила в качестве капитана команды знатоков.

Один из прозвучавших на игре вопросов был подготовлен Юлией Уваровой, работающей врачом в Саранске. Сам вопрос был сформулирован весьма заковыристо: «Что вам известно о той, что мечтала о том, чтобы ее имя оказалось на том, что могло выглядеть вот так» (на экране был показан старинный свиток). После минуты обсуждения знатоки не смогли найти нужного подхода к разгадке и предложили весьма далекую от правильного ответа версию. Как шутливо заметил ведущий, когда толком не знаешь, что отвечать, игроки в клубе дают ответ: «Пушкин». Речь в вопросе шла о старухе из пушкинской «Сказки о рыбаке и рыбке», мечтавшей стать столбовой дворянкой. В подобные свитки-столбцы вносили имена потомственных дворян, поэтому их именовали столбовыми дворянами.

Выигрыш Юлии Уваровой составил 80 тысяч рублей. Плюс еще 25 тысяч решил выплатить врачу из Саранска банк - спонсор игры, признав ее вопрос лучшим в выпуске.

Заметим, что итог весьма напряженной игры оказался не в пользу знатоков - они проиграли со счетом 4:6.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Ампулы на продажу

В Мордовии медсестра предстанет перед судом за попытку заработать деньги на продаже психотропных веществ

Масленица 2021

В ближайшее воскресенье (называемое на Масленицу прощенным) в Городском парке культуры и отдыха им. А.С. Пушкина обширной праздничной программой...
«Мы должны знать – сколько нас!»

17 марта в Саранске состоялось заседание исполкома Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа

«Почему спокойно сидите?»

Артём Здунов поинтересовался, почему затягивается заключение контрактов на благоустройство общественных территорий

Конвейер взяток

На Ковылкинском электромеханическом заводе начальник бюро цветных металлов «заработал» на «откатах» почти полтора миллиона рублей

Конкурс красоты

№ 

Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу