Взяли оптовых торговцев наркотиками

Рузаевские транспортные полицейские положили начало многоходовой операции, в ходе которой были задержаны оптовые торговцы наркотиками.

Правоохранители из Рузаевки нашли у пассажира поезда Москва - Челябинск около 3 граммов гашиша. Вскоре выяснилось, что столичные дельцы готовят на продажу крупные партии марихуаны и гашиша. Это удалось установить после отработки информации, полученной у задержанного курьера.

Сотрудники Главного управления на транспорте МВД России в Москве взяли сразу двух оптовиков. У одного обнаружили 11 свертков с кокаином, гашишем и марихуаной. Второго задержали в машине на трассе Москва - Санкт-Петербург. В салоне автомобиля полицейские нашли 50 брикетов с гашишем массой 5 килограммов и 10 пакетов с марихуаной.

Следственным отделением Рузаевского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждены уголовные дела по статье «Покушение на сбыт наркотиков». Подозреваемые были заключены под стражу.