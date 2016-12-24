Взяли оптовых торговцев наркотиками

Конвейер взяток
На Ковылкинском электромеханическом заводе начальник бюро цветных металлов «заработал» на «откатах» почти полтора миллиона рублей
Рузаевские транспортные полицейские положили начало многоходовой операции, в ходе которой были задержаны оптовые торговцы наркотиками.
Правоохранители из Рузаевки нашли у пассажира поезда Москва - Челябинск около 3 граммов гашиша. Вскоре выяснилось, что столичные дельцы готовят на продажу крупные партии марихуаны и гашиша. Это удалось установить после отработки информации, полученной у задержанного курьера.
Сотрудники Главного управления на транспорте МВД России в Москве взяли сразу двух оптовиков. У одного обнаружили 11 свертков с кокаином, гашишем и марихуаной. Второго задержали в машине на трассе Москва - Санкт-Петербург. В салоне автомобиля полицейские нашли 50 брикетов с гашишем массой 5 килограммов и 10 пакетов с марихуаной.
Следственным отделением Рузаевского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждены уголовные дела по статье «Покушение на сбыт наркотиков». Подозреваемые были заключены под стражу.
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