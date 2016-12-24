Почта России вошла в топ-10 международного рейтинга по качеству EMS-доставки

Мы должны быть готовы к любой ситуации»
В Саранске показали подвижной республиканский пункт управления в режиме ЧС
По итогам 4-го квартала 2020 года Почта России заняла десятое место среди 198 национальных почтовых операторов по качеству экспресс-доставки международных отправлений EMS. В 2015 году компания находилась в нем на 81 месте.
Самый весомый критерий методологии, по которому оцениваются почтовые службы, – своевременность доставки. В 4 квартале 2020 г. доля посылок, которые Почта России доставила в срок, составила 91%.
В 2020 году доля EMS-отправлений, которые приняла европейская дочерняя компания Почты России, выросла более чем в 2 раза. Больше всего импортных EMS-отправлений, принятых Почтой России от иностранных почтовых организаций, Почта доставила из Италии – 44%. На втором месте Китай – 14%, на третьем Корея – 10%. Также в топ-импортеров входят Франция и США.
Количество внутрироссийских и экспортных доставок EMS Почтой России составило 7,5 млн штук. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, средний срок доставки по России сократился с 5 до 3 дней. И если в 2019 г. Почта России доставила за 72 часа 44% отправлений, то в 2020 уже 73%. Самыми популярными направлениями экспортных посылок EMS, которые доставила Почта России, стали США, Украина, Германия и Китай.
Первое место в рейтинге PwC занимает национальный почтовый оператор Вьетнама, второе – Макао (Китая), третье – Малайзии. Среди европейских операторов в десятку лидеров входит лишь Словакия, которая занимает 4 место. Великобритания находится на 27 строчке, Франция – на 28, Канада – на 49, США – на 91, а Германия – на 97 строчке.
EMS – служба международной экспресс-доставки писем и посылок весом до 30 кг., созданная в 1989 году Всемирным почтовым союзом. С 1998 года сетью EMS, которая является специализированным подразделением ООН, управляет международный EMS Cooperative со штаб-квартирой в Берне. В каждой из стран-членов EMS услугу оказывают национальные почтовые операторы.
В Саранске показали подвижной республиканский пункт управления в режиме ЧС
Туристы по возвращении в Мордовию не спешат делать тесты на ковид
Врио Главы Мордовии Артём Здунов 11 марта принял участие в расширенной коллегии Минсельхоза республики
Убийственный инцидент на мясокомбинате в Торбееве квалифицировали по мягкой статье
Артём Здунов поинтересовался, почему затягивается заключение контрактов на благоустройство общественных территорий
На Ковылкинском электромеханическом заводе начальник бюро цветных металлов «заработал» на «откатах» почти полтора миллиона рублей
Наш земляк актер Станислав Дужников активно поддержал новый кадровый проект «Моя Мордовия»
Мэр Саранска Петр Тултаев заглянул в городской приют для безнадзорных животных
Следственный комитет по РМ возбудил уголовное дело о «странной» оплате госконтрактов в Министерстве спорта Мордовии
Артём Здунов принял участие в расширенной коллегии министерства жилищно-коммунального хозяйства РМ