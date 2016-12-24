Почта России вошла в топ-10 международного рейтинга по качеству EMS-доставки

По итогам 4-го квартала 2020 года Почта России заняла десятое место среди 198 национальных почтовых операторов по качеству экспресс-доставки международных отправлений EMS. В 2015 году компания находилась в нем на 81 месте.

Самый весомый критерий методологии, по которому оцениваются почтовые службы, – своевременность доставки. В 4 квартале 2020 г. доля посылок, которые Почта России доставила в срок, составила 91%.

В 2020 году доля EMS-отправлений, которые приняла европейская дочерняя компания Почты России, выросла более чем в 2 раза. Больше всего импортных EMS-отправлений, принятых Почтой России от иностранных почтовых организаций, Почта доставила из Италии – 44%. На втором месте Китай – 14%, на третьем Корея – 10%. Также в топ-импортеров входят Франция и США.

Количество внутрироссийских и экспортных доставок EMS Почтой России составило 7,5 млн штук. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, средний срок доставки по России сократился с 5 до 3 дней. И если в 2019 г. Почта России доставила за 72 часа 44% отправлений, то в 2020 уже 73%. Самыми популярными направлениями экспортных посылок EMS, которые доставила Почта России, стали США, Украина, Германия и Китай.

Первое место в рейтинге PwC занимает национальный почтовый оператор Вьетнама, второе – Макао (Китая), третье – Малайзии. Среди европейских операторов в десятку лидеров входит лишь Словакия, которая занимает 4 место. Великобритания находится на 27 строчке, Франция – на 28, Канада – на 49, США – на 91, а Германия – на 97 строчке.

EMS – служба международной экспресс-доставки писем и посылок весом до 30 кг., созданная в 1989 году Всемирным почтовым союзом. С 1998 года сетью EMS, которая является специализированным подразделением ООН, управляет международный EMS Cooperative со штаб-квартирой в Берне. В каждой из стран-членов EMS услугу оказывают национальные почтовые операторы.