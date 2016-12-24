Национальная премия в области веб-индустрии

В прошедшем году из-за пандемии коронавируса для миллионов людей по всему миру, запертых карантинными ограничениями в своих квартирах, главной отдушиной стал интернет. Люди смотрели в нем сериалы и новостные выпуски, изучали познавательные программы, смотрели в прямых трансляциях концерты и делали многое-многое другое. И поэтому в нынешнем году вручение Национальной премии в области веб-индустрии стало особенно актуальной церемонией. Премия эта вручается третий год подряд, и ею награждаются лучшие отечественные интернет-кинопроекты.

Церемония проходила не онлайн, а, так сказать, «живьем» - что в последнее время само по себе большая редкость. На красной дорожке появились звезды отечественного кино, сериалов и шоу-бизнеса. Многие из знаменитостей для церемонии выбирали строгие классические наряды черного цвета.

Звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова не стала поддерживать «черную» традицию и, напротив, выбрала белый брючный костюм. Многие обратили внимание, что за последние несколько месяцев она очень сильно похудела.

- Да, это так, - честно призналась Варвара. - На пандемии я набрала десять килограммов - и я была в шоке, если честно! Мне стало очень некомфортно в таком теле, и я дала себе четкую установку: то, что было во время карантина, останется там навсегда! Мне потребовалось полгода, чтобы прийти в прежнюю форму. Я пила много воды, много двигалась, ходила пешком и танцевала, делала утреннюю зарядку, ела большое количество зелени и фруктов, принимала витамины. Что касается сладкого и мучного, то я это употребляла в ограниченном количестве - только по острой необходимости, но без тотального отказа. И добавлю, что все это было полюбовно - без насилия над собой и табу…

Актер Алексей Чадов появился на мероприятии один. В начале года он переболел ковидом и сделал для себя много выводов не только об этой болезни, но и о том, как предостеречь себя от нее.

- Самое главное, что я понял: нужно соблюдать режим, - поделился актер. - Можно носить маски, соблюдать дистанцию, руки мыть до дыр - это все, конечно, имеет смысл, но всего этого мало. Главное - это твой иммунитет, в этот период его надо беречь, как зеницу ока! Витамины С, D и цинк должны быть в норме. Я год держался неплохо, хотя постоянно контактировал с людьми на съемочной площадке, и так далее… Но при этом я находился в правильном режиме: ложился рано, вставал рано, соблюдал режим и правильное питание, были умеренные физические занятия. Но вот как только я перед Новым годом сдал все дела, расслабился по всем этим пунктам - то сразу влетел по самые уши! Все новогодние праздники я сидел дома со своим котом - и это, скажу я вам, была крайне грустная тема… Надеюсь, что мой опыт кому-то пригодится. Не болейте!

Один из ведущих церемонии Александр Гудков становился то Меланией Трамп, то домовенком Кузей

Кстати, артист нашел еще один плюс в ношении защитной маски: она не только от ковида спасает, но и помогает быть неузнанным.

- Гораздо удобнее стало ходить по магазинам: натянул маску - и ты никто, и звать тебя никак! - заявил Алексей Чадов. - Очень удобно - особенно если ты спешишь и не хочешь фотографироваться на строительном рынке или на автомобильной мойке. А то если узнают и попросят - ведь не откажешь...

На премию были номинированы проекты, вышедшие в интернете с ноября 2019-го до декабря 2020-го. Всего было представлено более 150 интернет-проектов. Жюри в этом году было полностью профессиональным и состояло из редакторов, продюсеров, директоров российских онлайн-кинотеатров и интернет-платформ и производственных компаний.

Первой номинацией стало «Онлайн-тревел-шоу года». Победителем объявили видеоблогера Антона Птушкина.

Награда «Онлайн-событие года» ушла сериалу «Чики». Как признался режиссер Эдуард Оганесян, это проект, который заставил всю киноиндустрию думать иначе.

В номинации «Интервьюер года» победила Ксения Собчак - ведущая собственного шоу «Осторожно, Собчак!» на YouTube.

По мнению профессионального жюри, «Лучшим интернет-сериалом» (хронометраж одной серии - менее 24 минут) стал «257 причин, чтобы жить». Награду получала исполнительница главной роли Полина Максимова. Кстати, уже после вручения премии стало известно, что права на этот проект куплены в другие страны и показ запланирован в Германии, Нидерландах, Португалии и Латвии.

Последнюю награду - «Лучший интернет-сериал» (хронометраж более 24 минут) объявлял создатель премии - режиссер, сценарист и продюсер, учредитель Ассоциации производителей веб-сериалов Антон Калинкин. Он сказал, что в финал вышли два проекта с разницей всего в два голоса. Поэтому было решено дать награды обоим номинантам - сериалам «Перевал Дятлова» и «Чики».

Всем победителям были вручены статуэтки в виде стилизованного памятника Юрию Гагарину, которые по замыслу организаторов символизируют первопроходцев.

Яна Невская, фото Вадима Тараканова