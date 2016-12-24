Домогаров передал сыну пальму первенства

Сын известного актера снял полнометражный художественный фильм «Пальма»

Старшего Александра Домогарова представлять уж точно не надо - популярного актера, народного артиста России знают, наверное, все не только в нашей стране, но и в Японии, где он тоже снимался в кино. Но и его сын - Александр Домогаров-младший - успел уже «засветиться» во всех «Ёлках», «Дворцовых переворотах» и других картинах. Но как актер. А вот снять фильм в качестве режиссера - это, конечно, новая ступень. И младший Домогаров смело на нее шагнул - снял большое и трогательное кино. В центре сюжета - собака, которую оставил в аэропорту, улетая, ее хозяин. И она день за днем ждала его, встречая каждый похожий самолет… Но фильм «Пальма» - он не столько про собаку, сколько про людей, которые вокруг нее. А в более широком плане - про людей, которые вокруг нас. А в еще более широком - про нас с вами…

Премьера фильма состоялась в столичном кинотеатре «Октябрь». Поздравить режиссера, а также исполнителей главных ролей Виктора Добронравова, Леонида Басова, Валерию Федорович пришли их родные и близкие. Но самой главной звездой вечера была немецкая овчарка Лилия - именно она и сыграла заглавную роль.

Подсказка из прошлого

В основу фильма легла реальная история. В 70-е годы в столичном аэропорту «Внуково» немецкая овчарка, которой дали имя Пальма, два года встречала все прилетающие самолеты «Ил-18». Она ждала своего хозяина, который оставил ее здесь. Он не смог ее взять в самолет, когда улетал в другой город, и оставил пса на взлетной полосе. Оставил навсегда. Именно про ту собаку и про людей, которые так или иначе оказались волею случая рядом с нею, и снял кино Александр Домогаров-младший. Кстати, именно случай и помог этому фильму появиться.

- «Пальма» - большой, сложный, крутой проект, о котором я всегда мечтал, - признался молодой режиссер. - А начался он с того, что я случайно прочитал у отца в социальной сети статью Юрия Роста, вышедшую в 1976 году в «Комсомольской правде», про собаку, которая ждала своего хозяина в аэропорту. Эта история меня очень впечатлила, я еще тогда подумал: «Вот такое кино я хотел бы сделать!» А буквально через несколько дней меня пригласили на встречу с продюсерами, и я тут же предложил первое, о чем недавно думал, - историю про Пальму. Так все и завертелось… Но неправильно будет сказать, что наш фильм основан на реальных событиях, он, скорее, вдохновлен ими. Мы многое придумали вокруг истории, которую так подробно описывал журналист Юрий Рост. Но весь импульс шел из той статьи. В фильме у нас - собака Пальма, которую хозяин оставляет в аэропорту, и условный летчик, вокруг них и написана семейная история: через Пальму, отношения с ней, выстраивается история об отце и сыне и их отношениях. Так что я считаю, что это не совсем история про собаку, - она просто символ, который объединяет семью. Как и несчастья, которые связаны не только с собакой... Мне кажется, что самое важное - вовремя остановиться, подумать, понять - и собрать все самое ценное воедино…

Главная героиня

Самой первой на красной дорожке в этот вечер оказалась Пальма, а точнее - исполнительница ее роли немецкая овчарка Лилия, или, как ее все зовут в съемочной группе, Лили. Она тоже готовилась к премьере: посетила собачий салон красоты. Надо сказать, что Лили показала себя воспитанной собакой: позировала фотографам на удивление спокойно и по командам своей хозяйки и дрессировщицы Александры Степановой поворачивала голову, куда надо: и направо, и налево, и прямо. В общем, некоторым звездам не мешало бы поучиться у нее, как надо вести себя на красной дорожке.

Очень часто в фильмах, где есть животные, бывает так, что одну собаку играют сразу несколько четвероногих артистов, очень похожих между собой, чтобы зритель не заметил подмены. Но в фильме «Пальма» Лилия справилась со всем самостоятельно. Причем для нее это была первая большая роль в кино. Кандидатов на эту роль было много, но выбрали именно Лили. Она подкупила своей мордой: у нее, как сказал режиссер, как раз необходимый «трагический типаж».

- Собаку готовили к съемкам в течение трех месяцев, - рассказала Александра Степанова. - А уже на площадке от нее требовалось то же, что от других актеров: контактировать с людьми, изображать, что определенный человек, которого она видит первый раз, - ее хозяин, а потом ей надо страдать по нему, потому что он ее оставил... Или Лили должна была радостно встречать мальчика, с которым никогда не дружила. Чтобы все было точно, мы с Лили старались делать заготовки перед съемками конкретных эпизодов: выходили на определенную точку, где будет сниматься сцена, и репетировали. Или подходили к артисту, с кем предстояло играть, и положить, к примеру, морду на колено. Все это было необходимо, чтобы собака существовала в кадре как полноценный актер…

Волнение и гордость

На премьере был и отец режиссера -народный артист России Александр Домогаров. Он тоже снялся в фильме, но отечественные зрители его в ленте пока не смогут увидеть. Дело в том, что эта история имеет две версии: кроме российской, снята и японская, которая называется «История Акиты и Пальмы», и выйдет она в прокат летом этого года. В нее вошли сцены, которые специально снимали в Японии с участием русских и японских актеров. Часть событий там происходит в наши дни: повзрослевший герой «Пальмы», которого играет Александр Домогаров-старший, приезжает в Японию, чтобы купить собаку породы акита-ину.

Александр Домогаров не поднимался вместе со всей съемочной группой на сцену представлять фильм, а сидел в зале и любовался сыном.

- С сыном до премьеры не виделся трое суток - только созванивались, - поделился актер. - Он был все это время на студии, занимался заключительными вопросами по фильму перед его выходом в прокат. Сейчас Саша очень волнуется, страдает, ему страшно. Я, кстати, тоже трясусь - так что лучше оставьте отца режиссера в покое и не задавайте мне много вопросов! (Смеется.) Я сейчас тут не народный артист страны, а родитель, сын которого должен представить перед всеми свой первый полнометражный фильм как режиссер, представить всю группу на сцене кинотеатра. Я желаю тебе, Санёк, только вперед идти! Ну и еще хочу добавить, что я очень горжусь своим сыном!

Кстати, для Александра Домогарова-младшего этот фильм можно считать режиссерским дебютом. До этого он снимал короткометражки, а в больших художественных кинолентах снимался только как актер. Поэтому волнение отца вполне понятно...

«Пальма» учит людей добру

Одну из главных ролей - летчика Вячеслава Лазарева, которому одному приходится воспитывать девятилетнего сына Колю, - сыграл Виктор Добронравов.

- «Пальма» - это не русский «Хатико», как часто пишут, - говорит Виктор Добронравов. - Это не просто история хозяина и его собаки. Она гораздо сложнее и глубже. «Хатико» - очень грустная и печальная картина о верности и дружбе, ее без слез смотреть невозможно. Наш фильм другой: он больше про людей, которых собака заставляет вести себя по-человечески. Это история про любовь, предательство, дружбу, верность - но точно не про Хатико. Благодаря собаке отец и сын приходят к взаимопониманию. Это история о том, как собака заставляет людей быть людьми…

От себя добавим, что фильм получился очень трогательным. И в отличие от «Хатико» в этом фильме будет счастливый финал...

Уже известно, что «Пальма», помимо России и Японии, выйдет в прокат в Словакии, Польше, Эстонии и Вьетнаме. Ведутся переговоры с Латвией, Литвой, Германией, Италией, Китаем и странами Латинской Америки.

Валерия Хващевская, фото Вадима Тараканова