О государственном земельном надзоре

Государственный земельный надзор - важное звено в системе государственного управления земельными ресурсами, одна из мер обеспечения рационального использования и охраны земель, защиты земельных прав граждан, юридических лиц.

Ежегодно должностными лицами федеральных органов государственного земельного надзора выявляются нарушения земельного законодательства. Привлечение виновных лиц к административной ответственности и устранение правонарушений обеспечивают восстановление законных прав собственников земельных участков, что подтверждает важность государственного земельного надзора.

На сегодняшний день проверки проводится с использованием высокоточного геодезического оборудования, что повышает качество и точность проводимых измерений и облегчает сбор доказательств по нарушениям земельного законодательства.

Виталий Бурмистров, начальник отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Управления Росреестра по Республике Мордовия:

«Инспекторской службой земельного надзора Управления Росреестра по Республике Мордовия в 2020 году проведено 2486 проверок по соблюдению требований земельного законодательства в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, из них выявлено 1970 нарушений. За нарушение требований земельного законодательства привлечено 133 нарушителя, из них 1 юридическое лицо, 5 должностных лиц и 127 граждан. На сайте Росреестра размещены планы проверок на 2021 год».

По вопросам соблюдения требований земельного законодательства Российской Федерации можно обращаться по телефонам в Саранске: 8 (8342) 24-22-74, 24-24-49, 48-12-59,

по почте, по адресу: 430005, г. Саранск, ул. Ст. Разина, д. 17;

по электронной почте: 13_upr@rosreestr.ru.

Контактный телефонный номер по вопросам направления письменных обращений 8 (8342) 24-18-70.