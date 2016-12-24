О государственном земельном надзоре

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Государственный земельный надзор - важное звено в системе государственного управления земельными ресурсами, одна из мер обеспечения рационального использования и охраны земель, защиты земельных прав граждан, юридических лиц.
Ежегодно должностными лицами федеральных органов государственного земельного надзора выявляются нарушения земельного законодательства. Привлечение виновных лиц к административной ответственности и устранение правонарушений обеспечивают восстановление законных прав собственников земельных участков, что подтверждает важность государственного земельного надзора.
На сегодняшний день проверки проводится с использованием высокоточного геодезического оборудования, что повышает качество и точность проводимых измерений и облегчает сбор доказательств по нарушениям земельного законодательства.
Виталий Бурмистров, начальник отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Управления Росреестра по Республике Мордовия:
«Инспекторской службой земельного надзора Управления Росреестра по Республике Мордовия в 2020 году проведено 2486 проверок по соблюдению требований земельного законодательства в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, из них выявлено 1970 нарушений. За нарушение требований земельного законодательства привлечено 133 нарушителя, из них 1 юридическое лицо, 5 должностных лиц и 127 граждан. На сайте Росреестра размещены планы проверок на 2021 год».
По вопросам соблюдения требований земельного законодательства Российской Федерации можно обращаться по телефонам в Саранске: 8 (8342) 24-22-74, 24-24-49, 48-12-59,
по почте, по адресу: 430005, г. Саранск, ул. Ст. Разина, д. 17;
по электронной почте: 13_upr@rosreestr.ru.
Контактный телефонный номер по вопросам направления письменных обращений 8 (8342) 24-18-70.
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