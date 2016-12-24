Народный фронт примет участие в форуме-выставке «Госзаказ»

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Бюро расследований ОНФ станет участником форума-выставки «Госзаказ», который пройдет с 24 по 26 марта под девизом «Время российской промышленности».
В повестке мероприятия два ключевых вопроса:вовлечение в систему закупок предприятий оборонно-промышленного комплекса;актуальные новации контрактной системы.
В течение трех дней пройдут пленарные заседания, тематические дискуссии, специальные сессии и круглые столы, участниками которых станут представители власти, бизнеса, законодатели, руководители общественных организаций, заказчики и поставщики.
Формируя деловую программу форума, организаторы прежде всего ориентировались на социально-экономические задачи, которые государство должно решать в ближайшие годы. На форуме мы сможем публично проанализировать и оценить, как работают перспективные инструменты национальной экономики.
Убийственный инцидент на мясокомбинате в Торбееве квалифицировали по мягкой статье
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