«Любовь к Родине делает нас сильными»

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Президент России Владимир Путин в своём выступлении в «Лужниках» спросил зрителей, любят ли они Россию. Стадион единодушно ответил: «Да!»
После этого Президент сказал: «Вот эта любовь к Родине, которая находится в крови, в характере, в генах нашего народа, делает нас сильными, объединяет вокруг общих задач».

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