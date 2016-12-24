«Любовь к Родине делает нас сильными»

Приговор за смертельный нокаут
Убийственный инцидент на мясокомбинате в Торбееве квалифицировали по мягкой статье
Убийственный инцидент на мясокомбинате в Торбееве квалифицировали по мягкой статье
5 марта в региональном отделении общественной организации «Российские студенческие отряды» состоялся финал конкурса «Мисс и Мистер...
Премьер-министр республики Владимир Сушков попал под жесткую критику со стороны руководителя Мордовии Артёма Здунова
17 марта в Саранске состоялось заседание исполкома Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа
Бывшую саранскую телеведущую и бизнес-леди Анну Зимину приговорили к реальному сроку
Женщин самых разных профессий в преддверии Международного женского дня поздравил Врио Главы Мордовии Артём Здунов
В республике нашли свыше 500 объектов, которые активно используются, а налоги от них в казну не попадают
Артём Здунов принял участие в расширенной коллегии министерства жилищно-коммунального хозяйства РМ
В Мордовии появится региональный телемедицинский центр?
В Саранске показали подвижной республиканский пункт управления в режиме ЧС