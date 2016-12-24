20-летняя Алина Ямбикова из Саранска победила в конкурсе татарских красавиц

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17 марта в Государственном музыкальном театре имени И.М. Яушева состоялся финал республиканского конкурса татарских красавиц «Татар кызы Мордовия – 2021». Семь финалисток из разных районов республики показывали на сцене свои таланты: пели, танцевали, читали стихи и сказки, рассказывали о национальной культуре, богатых традициях, вкусной кухне и красоте татарского костюма.
Как отметила руководитель конкурса Камиля Якубаева, чтобы получить звание самой-самой, одной красоты мало. Здесь учитываются и способности к ораторскому искусству, артистизм, а главное – любовь к родному языку и уважение к традициям своего народа. Одни из главных критериев оценки финалисток – скромность, преданность и сильный характер.
По решению жюри победительницей стала 20-летняя Алина Ямбикова из Саранска. Первой вице-мисс выбрали Иркям Исхакову из деревни Шувалово Лямбирского района, а второй вице-мисс стала Айлина Абузярова из села Аксёново Лямбирского района. Отметим, что никто из финалисток не остался без подарков, каждая из них стала лучшей в той или иной номинации.
Конкурс «Татар Кызы Мордовия» проводился во второй раз, и точно не в последний. Он вызвал большой интерес и имеет все шансы стать традиционным. Его организаторами выступили: Региональная национально-культурная автономия татар Республики Мордовия «Якташлар» («Земляки»), Исламский культурный центр, Мордовская республиканская общественная организация татарских женщин «Чулпан» («Утренняя звезда»).
Фото газеты «Юлдаш»
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