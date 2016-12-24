17 марта в Доме Республики состоялась встреча Врио Главы РМ Артёма Здунова и заместителя председателя Духовного управления мусульман РФ, председателя Духовного управления мусульман Москвы, главным имамом Московской соборной мечети Ильдаром Аляутдиновым.

Открывая встречу, Артём Здунов поприветствовал гостей на мордовской земле и попросил передать добрые пожелания всем участникам Всероссийской научно-практической конференции и выездного заседания Совета улемов, которые в эти дни проходят в Саранске. Артём Здунов отметил значимость того, что мероприятие столь высокого уровня проводится в столице Мордовии: «В нашей республике в мире и согласии проживают представители 119 национальностей, с большим уважением в регионе относятся к представителям всех религий. Более того, возможность соблюдения традиций и исполнения обрядов предоставляется верующим повсеместно, даже в местах лишения свободы». Сейчас на территории республики действует три муфтията, работает 47 мечетей.

Также Врио Главы Мордовии обратил внимание на ряд направлений в работе Совета улемов, принципиально важных и для региона: «Это проведение по официальным запросам оценки печатных изданий и рецензирование литературы по исламской тематике, профилактика распространения экстремистской идеологии, разъяснение и толкование традиционных положений мусульманской религии на основе официальных запросов».

Ильдар Аляутдинов в свою очередь поблагодарил руководителя республики за возможность личной встречи и отметил, что многие участники Совета улемов и проводимой в Саранске конференции впервые в Мордовии и высказывают восхищение республикой, её гостеприимством и уровнем организации мероприятия. Заместитель председателя Духовного управления мусульман России выразил уверенность в том, что мусульманская общественность, как активная часть жителей региона, поддержит региональную власть по наиболее значимым направлениям развития, в том числе – по пресечению различных нежелательных проявлений в сфере межнациональных отношений и межконфессионального согласия. «Живой диалог с людьми – это ключевой момент в нашей совместной работе, важно вести её на местах, от этого, в том числе, зависит безопасность нашей страны», - заключил Ильдар Аляутдинов.

В ходе беседы были обсуждены вопросы взаимодействия и дальнейшие планы по обеспечению межнационального согласия, профилактики экстремизма, поддержания межконфессионального мира на территории региона. Артем Здунов подчеркнул: «Мы всегда открыты для диалога, считаю, власть и религиозные организации должны выстраивать партнерские, доверительные отношения ради сохранения мира и противодействия распространения экстремистских проявлений в обществе».