17 марта в Саранске состоялось заседание исполкома Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа

В столицу республики съехались представители региональных отделений этой организации из разных субъектов страны. Напомним, что наиболее крупными по количеству проживающего мордовского народа являются регионы ПФО (Мордовия, Самарская, Пензенская, Ульяновская, Оренбургская, Нижегородская и Саратовская области, Башкортостан, Татарстан и Чувашия). Большое количество мордвы проживает в Москве и Московской области, Челябинской и Свердловской областях.

В заседании исполкома впервые принял участие Врио Главы РМ Артём Здунов. Руководитель региона тепло приветствовал всех участников, поблагодарил их за верность национальным традициям, языку, культуре, за преданность своей малой родине и любовь к родной стране.

«Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным в Стратегии государственной национальной политики четко определены шаги по сохранению этнокультурного многообразия и укрепления единства российской нации. Мы все прекрасно понимаем, что именно на нас лежит ответственность за сохранение мордовской культуры, языка, традиций, - сказал Артём Здунов. - Мы уже обсуждали это и с некоммерческими организациями - чтобы сохранить народ, свою самобытность, необходимо, прежде всего, сохранить свой язык. Сюда входит также и фольклор, и театр, и поэзия. Очень важно сохранить национальные костюмы, танцы, кухню. Пока это всё будет существовать - можно твердо говорить, что народ живёт, что он сохраняет свои традиции, что он развивается».

Руководитель республики особо подчеркнул: важно заинтересовать молодое поколение, для этого нужно находить новые формы работы, в том числе используя современные технологии.

Одно из важнейших событий 2021 года - Всероссийская перепись населения.

«Надеюсь, нам удастся сохранить за собой статус самого многочисленного финно-угорского народа в стране. Мы должны знать – сколько нас! - подчеркнул Врио Главы Мордовии. – Сохранение языка – это очень важная задача для всех нас. Это касается и меня лично. Мой папа хорошо знает эрзянский язык, а вот мне язык надо восстанавливать, так как я долгое время работал в разных регионах. И я буду это делать, для меня это очень важно! Вообще я к языкам восприимчив, поэтому, думаю, у меня получится!»

Артём Здунов отметил, что процесс глобализации здесь будет на руку. «Современные интернет-платформы позволяют нам воссоединиться с теми, кто живёт далеко от Мордовии, но помнит о своих корнях, - сказал руководитель республики. - Приятно видеть много неравнодушных ребят, которые пишут стихи, музыку, снимают фильмы. Документируют факты жизни наших великих людей, наших соотечественников. Скоро выходит на экраны фильм про нашего великого земляка Михаила Девятаева. Надо рассказывать про наших героев. Никто не должен остаться без внимания. Если мы будем переводить это всё на наши языки, мы только усилимся».

Врио Главы республики также подчеркнул: все, кто считает себя связанными с Мордовией, если это родная земля их родителей, бабушек и дедушек, если им важно, чтобы малая родина развивалась, - могут принять участие в кадровом проекте «Моя Мордовия».

«Даже если вы здесь никогда не жили, это не имеет значения. Но если у вас ёкает сердце при словах о Саранске и Мордовии, о тех населенных пунктах, откуда родом ваши предки, - добро пожаловать в кадровый проект!» - сказал Артём Здунов.

На заседании исполкома обсудили целый ряд вопросов, касающихся дальнейшей работы по сохранению национальных традиций. Мокшане и эрзяне из разных регионов страны выступили со своими предложениями по выстраиванию более тесного и эффективного взаимодействия. Врио Главы Мордовии эти предложения поддержал. В частности, руководитель республики дал поручение помочь представителям национально-культурных автономий наладить общение в мессенджерах и соцсетях, чтобы всегда быть на связи и быстро решать общие вопросы сохранения и развития мордовской культуры.

Общение руководителя республики с представителями мордовской диаспоры получилось максимально содержательным и прошло в очень теплой атмосфере. Врио Главы Мордовии побеседовал со всеми, кто обратился к нему со своими инициативами, и пообещал, что будет плотно работать с Межрегиональной общественной организацией мордовского народа.