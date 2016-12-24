В МВД по РМ в прямом эфире рассказали о борьбе с наркотиками

В пресс-центре регионального МВД состоялся брифинг, посвященный старту первого этапа общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», направленной на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Начальник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Мордовия подполковник полиции Дмитрий Филатов рассказал слушателям о мероприятиях, запланированных к проведению в рамках акции, а также довел информацию о том, куда можно обращаться для приема сведений и получения консультации по вопросам, связанным с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. «Как сбытчики осуществляют «закладку» наркотиков?», «Что необходимо сделать, если Вы стали свидетелем создания или поиска «закладки»?» - в ходе пресс-конференции спикер озвучил ответы на эти и другие возникшие вопросы.

15 марта 2021 г. стартовал 1 этап Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», который продлится 10 дней.

Данная акция проводится совместно с Министерством здравоохранения Республики Мордовия.

Основная цель акции – привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, оказание квалифицированной помощи и консультирования по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Сотрудниками органов внутренних дел планируется проведение комплекса мероприятий на территории республики.

Так, руководителями территориальных органов МВД России на районном уровне, а также представителями Минздрава РМ в каждом районе республики определены телефонные номера для приема информации о фактах незаконного оборота наркотиков и консультаций с привлечением специалистов органов здравоохранения по вопросам профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых.

В период акции для приема сведений и консультирования населения по вопросам, связанным с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, организована работа телефона доверия МВД по Республике Мордовия (47-77-71), Кабинета анонимного лечения Республиканского наркологического диспансера (76-33-93), молодежного телефона доверия (47-06-05).

Будут организованы проверки мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи, направленные на выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также мероприятия по выявлению наркопритонов.

На улицах города Саранска и в муниципальных районах республики будет организовано распространение печатных информационных листовок на информационных досках многоквартирных домов, в образовательных организациях, учреждениях здравоохранения, культуры, спортивных объектах.

В обязательном порядке будет организована оперативно-профилактическая работа по пресечению преступной деятельности лиц, занимающихся распространением наркотических средств и психоактивных веществ посредством использования сети Интернет.

Ежегодно все больше и больше наркопреступлений совершается бесконтактным способом и с использованием IТ-технологий.

В связи с этим, сотрудниками УНК МВД осуществляется мониторинг сети Интернет в целях выявления правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.

С целью ограничения доступа к информационным ресурсам, содержащим или распространяющим информацию о незаконном обороте наркотиков в Роскомнадзор (Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) сотрудниками подразделения в этом году направлено уже 10 подобных информационных сообщений.

В ходе беседы спикер рассказал жителям республики о том, что необходимо делать в случае, если вы стали свидетелем, когда неизвестные вам лица осуществляют так называемую «закладку» наркотических средств.

Для начала можно задать вопрос: «Как сбытчики осуществляют «закладку» наркотиков?»

Как правило, это молодые люди, одетые в «невзрачную», неяркую одежду.

«Закладки» осуществляются путем помещения наркотика, свернутого в изоленту или фольгу в некий «тайник». После помещения «зелья» в «тайник», как правило, осуществляется фотографирование с помощью телефона данного места. Сохраняются координаты тайника.

Что необходимо делать, если вы стали случайным свидетелем происходящего:

Первое - это ни в коем случае не пробовать задержать данных лиц, так как они могут оказать сопротивление и причинить вред здоровью граждан.

Второе - запомнить приметы предполагаемых преступников, одежду (головной прибор), рост, особые приметы (наколки, татуировки). Возможно, злоумышленники приехали на автомашине. Тогда необходимо запомнить цвет, модель и номер автомобиля.

Третье - сообщить по телефону доверия МВД по Республике Мордовия 47-77-71 или по телефону дежурной части – 02.

Что делать, если вы стали свидетелем поиска «закладки» («тайника»)?

Запомнить приметы лиц, осуществляющих поиск закладок. Это, скорее всего, молодые люди в возрасте до 30 лет, одетые в темную одежду.

Поиск осуществляется, как правило, при помощи телефона либо по координатам, а также по фотографии «тайника».

Действия примерно такие же, как и в первом случае.

Во-первых, ни в коем случае не пробовать задержать данных людей.

Во-вторых, запомнить приметы предполагаемых преступников, особые приметы при их наличии, характерные приметы автомобиля, если они передвигаются на нем.

В-третьих, сообщить по телефону доверия МВД «47-77-71», или по телефону дежурной части – «02».

Также Дмитрий Филатов озвучил результаты работы УНК МВД в текущем году, которые свидетельствуют о нарастающей эффективности по пресечению преступлений в данной сфере.

Так, за 2 месяца 2020 года количество пресеченных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков возросло на 19,2% и составило 143 преступлений (АППГ - 120), в том числе тяжких и особо тяжких составов на 31,7% (101 – 133).

Пресечено 111 преступлений с целью сбыта, что на 46,1% больше чем за 2 месяца прошлого года (76).

Так, в марте сотрудниками управления на территории Саранска задержаны студент одного из ВУЗов республики, гражданин Республики Таджикистан и житель Мордовии, которые совместно приобрели синтетическое наркотическое средство в крупном размере с целью личного потребления. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Также сотрудниками управления в Рузаевском районе задержан местный житель, у которого обнаружено и изъято наркотическое средство «марихуана» в крупном размере. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Кроме того, сотрудниками управления в Ардатовском районе задержан местный житель, у которого обнаружено и изъято наркотическое средство «марихуана» в крупном размере. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Указанное наркотическое средство было изготовлено задержанным из выращенного наркосодержащего растения «конопля».