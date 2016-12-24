Пропавшую в Саранске студентку нашли мертвой

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Пропавшая несколько дней назад в Саранске 22-летняя студентка мордовского университета Анастасия Сергеева была найдена мертвой. Она исчезла в прошлую пятницу 12 марта - девушка ушла из вуза по окончании занятий и вскоре перестала отвечать на звонки.
Анастасия Сергеева приехала учиться в МГУ им. Н.П. Огарева из Ульяновской области. Она выбрала биологический факультет и ответственно относилась к получению образования, демонстрируя высокую успеваемость. В настоящее время ее группа проходит преддипломную практику, и девушка старательно выполняла все задания. Поэтому ее внезапное и немотивированное отсутствие было сразу же замечено сокурсниками, забившими тревогу.
К поискам студентки подключились полицейские и добровольцы. Были распространены ориентировки с приметами Анастасии Сергеевой. Вечером в понедельник 15 марта хозяин квартиры, которую снимала девушка, в присутствии полицейских открыл дверь ключом - в жилище было найдено бездыханное тело квартирантки. Не исключено, что она скончалась несколько дней назад. По предварительным данным СКР по РМ, никаких повреждений на теле погибшей обнаружено не было, что говорит о ненасильственном характере смерти. Точная ее причина будет установлена позже после проведения соответствующих экспертиз.
Известно, что Анастасия Сергеева была увлечена рисованием и основала свой тематический паблик в социальной сети. При этом картины девушки отличались весьма депрессивным содержанием.
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