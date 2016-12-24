Покупка без доставки

Жительница Атемара при продажах в интернете обманула десятки клиенток из Мордовии

На прошедшей неделе еще одна оборотистая дамочка из числа жительниц Мордовии оказалась в центре уголовного скандала. В МВД по РМ сообщили о задержании 31-летней жительницы села Атемар Лямбирского района, подозреваемой в совершении 14 мошеннических эпизодов с продажей одежды, обуви и продуктов по интернету. Молодая женщина завела в социальных сетях кучу страниц под вымышленными именами и принимала заказы на поставку товаров по предоплате. В интернете она звалась Светой Светиковой, Евгенией Зименковой, Светой Залоговой, Еленой Невлюдовой, Александрой Комиссаровой и «окучивала» в основном женщин с детьми своей же возрастной категории.

«Она принимала в социальной сети от клиентов заказы и просила их полностью оплатить. Время шло, но ни товара, ни денег клиенты так и не получили, - рассказал в ходе онлайн-брифинга оперуполномоченный по особо важным делам отдела УУР МВД по РМ Дмитрий Костькин. - Кому-то она говорила, что товар скоро поступит, просила немного подождать, а потом обещала вернуть деньги. Некоторым даже возвращала небольшие суммы».

В социальных сетях стали появляться сообщения, призывающие проявлять осторожность при размещении заказов у изворотливой особы. - «Сначала она приветливая и доброжелательная, дает советы по любым вопросам. Но как только вы оплатите заказ - забудьте про товар и деньги. Начинает динамить - то товар не поступил, то курьера нет, то в больницу попала с ребенком…»

Через некоторое время в полицию с заявлениями потянулись обманутые покупатели. Оперативники уголовного розыска быстро установили личность подозреваемой. Как выяснилось, бурную деятельность на мошеннической ниве развила 31-летняя жительница села Атемар Светлана Захарова, воспитывающая малолетнего ребенка. Она проходит по делу со статусом без определенных занятий. В 2017 году суд уже выносил ей приговор за аналогичные «фокусы» - тогда Захарова отделалась исправительными работами. Но урок не пошел впрок, и дамочка вновь принялась за привычные махинации.

Сотрудники уголовного розыска утверждают, что на удочку сетевой аферистки попались два десятка жительниц Мордовии. Общая сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей. Но уголовные дела по статье «Мошенничество» возбуждены только по 14 эпизодам - в ряде случаев покупки у Захаровой обманутые клиенты делали на небольшие суммы, которых не хватило для возбуждения уголовного дела. Сама жительница Атемара вину признает и обещает возместить ущерб. Пока ее отпустили под подписку о невыезде.

Сотрудники республиканского МВД призывают всех, кто пострадал от неправомерных действий указанной гражданки, сообщить об этом по телефонам дежурной части отдела МВД России по Рузаевскому району: 8(83451) 38-59-64, УМВД России по г.о. Саранск 8(8342) 29-87-36, 89271738819 или 102.



