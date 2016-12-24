Цены оказались выше, чем в розничной сети

Жители города пожаловались мэру Тултаеву на дороговизну продуктов на ярмарке выходного дня

В Саранске с 13 марта в регулярном режиме заработали ярмарки выходного дня. Градоначальник Петр Тултаев субботним утром проинспектировал организацию торговли на всех площадках в городе. Практически везде отмечался большой наплыв покупателей, за исключением одной - на ярмарке выходного дня у РДК. Здесь желающих приобрести продукты традиционно гораздо меньше, чем в других районах Саранска, поэтому товаропроизводители без особого желания приезжают на эту площадку. В этой связи Петр Тултаев дал поручение оценить целесообразность проведения ярмарки выходного дня в центральной части города. «Возможно, нужно пересмотреть ассортимент представленной здесь продукции - добавить производителей», - как вариант предложил мэр.

И уже в понедельник никаких других вариантов, кроме закрытия, не осталось - в связи с низкой востребованностью администрация Саранска приняла решение не проводить ярмарки в центральной части города (площадка в районе РДК).

Также во время ярмарочных хождений к Петру Тултаеву неоднократно обращались покупатели с жалобами на высокую стоимость отдельных продуктов питания - цены на них оказались выше, чем в розничной сети. В частности, много нареканий прозвучало на высокую стоимость яиц.

«Ярмарки выходного дня востребованы. И стало уже традицией, что большим спросом пользуются яйца. Конечно, жителей возмущает то, что местных производителей этого продукта в республике достаточно, а на ярмарке цена на яйца выше, чем в некоторых магазинах. Мы свяжемся с руководством Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия и птицефабрик, чтобы обговорить этот вопрос», - заверил горожан Глава Саранска.

Начальник Управления потребительского рынка и предпринимательства Людмила Данилова доложила в понедельник на совещании в мэрии, что количество торговых мест на всех ярмарках заявлено в количестве 178 единиц, товаропроизводителями было занято 168. На большинство продуктов цены были ниже, чем в розничной сети. Например, масло сливочное (72,5 % жирности) на ярмарке стоило от 450 руб./кг (в розничной сети - от 500 руб./кг), сыр пошехонский - 400 руб./кг (в розничной сети - от 432,9 руб./кг), молоко (2,5 % жирности) - от 40 руб./литр (в розничной сети - от 42,1 руб./литр). «Яйца птицефабрики «Атемарская» категории С1 на ярмарке стоили 68 рублей за десяток. В отдельных розничных магазинах яйцо такой категории этого же производителя стоит от 68 до 77,5 рубля. Яйцо категории С2 этой же птицефабрики стоило 64 рубля за десяток. В одном из сетевых магазинов с учетом проводимых акций стоимость составила 59,9 рубля», - сказала Людмила Данилова. На ярмарке также был представлен другой производитель - ООО «Авангард». Яйца высшей категории этой птицефабрики на ярмарке стоили 81 рубль за десяток, в розничной сети - от 73,99 рубля.

В последующем ярмарки выходного дня будут проходить только на трех площадках - на ул. Энгельса в районе МОУ «Лицей № 26», на ул. Веселовского (между ДК «Луч» и рынком «Ринг»), на ул. Косарева в районе домов № 76, № 78, № 80, включая парковку напротив магазина «СПАР».