В Саранске выбрали Мисс университета

12 марта в Саранске прошел финал конкурса красоты Мисс университета «Сударушка-2021». За звание лучшей соревновались 16 прекрасных представительниц МГУ им. Н.П. Огарева

В этом году путь к заветной короне победительницы конкурса начался у девушек еще в феврале на стадионе «Мордовия Арена».

Там прошел спортивный этап конкурса, где студентки продемонстрировали свою физическую подготовку, выносливость и ловкость. Затем был проведен интеллектуальный квиз, в котором участницы испытывали свои знания в различных областях и демонстрировали способность логически мыслить. Далее они раскрывали свои актерские таланты на сцене Мордовского государственного национального драматического театра - девушки сыграли роли в спектакле «Подписаться на любовь».

По итогам трех конкурсов в полуфинал вышли 10 участниц. Здесь претендентки на звание лучшей из лучших показали себя в прологе-дефиле, деловом дефиле, а также в творческой форме рассказывали интересные факты об университете в конкурсе «Мой МГУ». В красивом танцевальном дефиле они сумели продемонстрировать пластичность и отменное чувство ритма.

Самым ярким на конкурсе стало «Творческое выступление». Здесь девушки предстали в неординарных образах - рок-исполнительница, актриса, танцовщица, модель, поэтесса и даже современная амбициозная жена.

В итоге в финал прошли 5 красавиц. Они участвовали в коктейльном дефиле. В конкурсе «Импровизация» для создания образов умело использовали сценический реквизит и придумывали авторское «продолжение» известных крылатых фраз. В конкурсе «Специальное задание» девушки «озвучивали» известные фильмы.

В результате титул Мисс университета «Сударушка-2021» завоевала Валерия Сальникова (экономический факультет). I Вице-мисс стала Юлия Могина (Институт национальной культуры), II Вице-мисс - Ксения Дураева (факультет математики и информационных технологий). Победительница в номинации «Мисс зрительских симпатий» - Кристина Корнилаева (Медицинский институт), в номинации «Мисс Медиа» - Виктория Букарева (филологический факультет), в номинации «Мисс Признание» - Мария Прыткова (Институт физики и химии).