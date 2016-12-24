Школьники Мордовии примут участие в онлайн-олимпиаде от «Цифрового образования»

С 23 марта по 24 апреля в Республике Мордовия и еще 40 регионах страны пройдет Открытая олимпиада школьников для учащихся 3-10-х классов. Олимпиада бесплатная и проводится по 23 предметам на цифровой платформе, разработанной компанией «Цифровое образование» (входит в ИТ-холдинг TalentTech в составе АО «Севергрупп»).

Как принять участие в олимпиаде

Олимпиада проводится онлайн. Написать ее можно как в школе в компьютерном классе, так и дома, сидя на диване. Регистрация открыта с 10 марта. Чтобы получить доступ на платформу, учащиеся могут обратиться к школьному координатору.

Всех участников олимпиады ждут дипломы и подарки от партнеров олимпиады: крупнейшего сервиса электронных и аудиокниг в России и СНГ ЛитРес и просветительского проекта Arzamas Academy. Для победителей и призеров организаторы подготовили специальные призы. Учителям самых успешных участников и координаторам вручат благодарственные письма за помощь в организации олимпиады.

«Олимпиада поможет учащимся проверить свои силы перед школьным этапом Всероссийской олимпиады школьников и потренироваться решать задания, которые их ждут осенью. Дети увидят, что олимпиады - это не так страшно, как им могло казаться, ведь решать задачи можно в спокойной обстановке дома. Платформа адаптирована под любые устройства, так что участвовать можно даже со смартфона. Мы не делаем ограничений по числу олимпиад, в котором может принять участие один школьник. Главное - правильно рассчитать свои силы и расставить приоритеты, ведь в один день проводятся олимпиады по нескольким предметам», - комментирует Алексей Половинкин, генеральный директор ООО «Цифровое образование».

По окончании выполнения заданий проверка будет выполнена автоматически. За каждый правильный ответ начисляется определенное количество баллов в зависимости от сложности задания. Финальный результат определяется путем сложения баллов за выполнение отдельных олимпиадных задач.

До начала олимпиады организаторы провели установочный вебинар для координаторов олимпиады. На нем специалисты «Цифрового образования» подробно рассказали об особенностях работы с платформой: как пройти регистрацию, как выполнять задания и просматривать аналитику по результатам олимпиады.

«Аналитика - один из цифровых инструментов, с помощью которого школы и весь регион могут управлять развитием талантов школьников. Мы также предоставляем технологии онлайн-образования, которые позволяют каждой школе развивать талантливых детей вне зависимости от наличия достаточных педагогических ресурсов», - добавляет Алексей Половинкин.

Предметы

Английский язык (4-10 классы), астрономия (4-10 классы), биология (4-10 классы), география (4-10 классы), испанский язык (4-10 классы, история (4-10 классы), итальянский язык (4-10 классы), китайский язык (4-10 классы), литература (4-10 классы), математика (3-10 классы), МХК (4-10 классы), немецкий язык (4-10 классы), ОБЖ (4-10 классы), обществознание (5-10 классы), право (5 -10 классы), русский язык (3-10 классы), технология КД (4-10 классы), технология ТТТ (4-10 классы), физика (6-10 классы), физкультура (4-10 классы), французский язык (4-10 классы), химия (6-10 классы), экология (4-10 класс), экономика (7-10 классы).

Регионы-участники (в алфавитном порядке)

Алтайский край, Амурская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Забайкальский край, Ивановская область, Кабардино-Балкарская Республика, Калининградская область, Калужская область, Камчатский край, Кемеровская область, Краснодарский край, Красноярский край, Курская область, Ленинградская область, Магаданская область, Московская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Пермский край, Республика Алтай, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Коми, Республика Крым, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Удмуртия, Республика Хакасия, Санкт-Петербург, Сахалинская область, Севастополь, Ставропольский край, Тамбовская область, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Чеченская Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ярославская область.