Жители Мордовии стали чаще снимать наличные через терминалы на почте

По итогам 2020 года объем снятия наличных через POS-терминалы в почтовых отделениях страны вырос на 25% – до 33,5 млрд руб. (26,8 млрд руб. в 2019 г.).

В общем объеме операций, совершенных в прошлом году с помощью терминалов, 48% составила выдача наличных, 26% – внесение средств. Средняя сумма снятия наличных за год существенно не изменилась и составляет 6230 руб., внесения – 7430 руб.

Установка POS-терминалов в отделениях связи началась в августе 2016 года. В настоящий момент в почтовых отделениях страны установлено более 54 тыс. таких терминалов. При этом более 60% устройств расположены в отделениях почты в небольших городах и сельской местности, где из-за отсутствия банкоматов особенно остро стоит вопрос снятия наличных. В Мордовии в 350 почтовых отделениях установлено 425 POS-терминалов. Средние суммы по выдаче и внесению наличных в регионе не отличаются от среднероссийских.

«У Почты России более 42 тыс. отделений по всей России, большинство из них находятся в небольших городах и селах. При этом для более 10 млн жителей отдаленных деревень почта – это часто единственная точка, где можно получить значимые социальные услуги, в том числе финансовые. Сервис снятия наличных с банковских карт особенно актуален в таких местах», – отмечает советник по финансовым технологиям и продуктам Почты России Алена Бочарова.