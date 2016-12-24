Почта России стала логистическим партнером дилеров LADA

Почта России заключила договор с тольяттинской компанией «Лада-Имидж» и логистическим оператором «ТК «Альфа». По условиям соглашения федеральный почтовый оператор будет доставлять автомобильные запчасти более чем 200 дилерам LADA на территории России.

В январе 2021 года АО «Почта России» победила в тендере, разыгранном АО «Лада-Имидж» – официальным дистрибьютором АО «АВТОВАЗ» по реализации запасных частей. Тарификация по физическому весу стала одним из ключевых преимуществ Почты России. Благодаря ей Почта России предложила максимально конкурентную стоимость доставки среди участников тендера.

Еще одним важным критерием для победы в конкурсе стала скорость доставки. Ее обеспечивает сеть логистических почтовых центров Почты России. Федеральный почтовый оператор уделяет большое внимание развитию этой сети, открывая логистические почтовые центры по всей стране.

«Взаимодействие с «Лада-Имидж» мы начали около двух лет назад. В начале 2020 года Почта России по итогам тендера стала резервным поставщиком тольяттинского дистрибьютора запчастей АВТОВАЗа. В 2020 году мы доставляли автозапчасти в Каменско-Уральск, Псков и Армавир. За это время мы зарекомендовали себя в качестве надежного партнера и на деле доказали, что можем намного больше – в том числе благодаря большим производственным мощностям компании, огромной территории присутствия, развитой логистической и цифровой инфраструктуре, технологичности сервисов и многим другим факторам», – рассказал директор макрорегиона Волга Почты России Александр Вакуленко.