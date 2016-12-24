Народный фронт приглашает жителей Мордовии на цифровой диктант

Общероссийский народный фронт (ОНФ) приглашает принять участие в федеральном проекте «Цифровой диктант», который проводится в целях мониторинга цифровой грамотности и вовлечения населения в реализацию мероприятий национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

С 10 по 24 апреля во всех регионах России состоится цифровой диктант. Он включает в себя онлайн-тестирование на знание базовых интернет-программ, ориентирование и использование интернет-сервисов, компьютерную грамотность, безопасность в интернете, сбор и анализ программ и проектов, связанных с повышением цифровой грамотности населения.

В цифровом диктанте могут принять участие россияне старше 7 лет. Онлайн-тесты для определения цифровой грамотности, а также «Карта цифровых возможностей регионов», на которой аккумулируется информация о проектах и программах по повышению цифровой грамотности населения, размещены на сайте https://цифровойдиктант.рф/

В 2020 году в цифровом диктанте приняли участие свыше 300 тысяч человек из разных регионов России. По итогам проведенного тестирования индекс цифровой грамотности в стране составил 7,25 балла из 10.