14 марта - День работников геодезии и картографии

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Во второе воскресенье марта геодезисты и картографы России отмечают свой профессиональный праздник ‑ День работников геодезии и картографии, установленный Указом Президента Российской Федерации от 11 ноября 2000 года. В 2021 году этот праздник отмечается 14 марта.
Дата праздника выбрана не случайно - именно в марте 1720 года Петр I подписал указ, положивший начало картографической съемке в Российской Империи.
Геодезия ‑ система наук об определении формы и размеров Земли, её гравитационного поля, способов изображения земной поверхности на картах и планах. Основная задача геодезии - создание системы координат и построение опорных геодезических сетей, позволяющих определить положение точек на земной поверхности. Геодезия в своем развитии основывается на математике, физике; тесно связана с рядом других дисциплин: геологией и географией, почвоведением и геоморфологией, земледелием и геоботаникой.
Картография ‑ это наука, которая рассматривает методы составления, издания и использования различных карт. В круг интересов картографии входят карты небесных тел и звёздного неба, а также глобусы, рельефные карты и другие пространственные модели в картографических знаках.
День работников геодезии и картографии России ‑ это праздник людей, благодаря работе которых граждане Российской Федерации, органы власти, органы местного самоуправления и иные организации обеспечиваются геодезической и картографической информацией, необходимой для функционирования отраслей экономики, изучения и использования природных ресурсов, охраны окружающей среды, строительства, управления земельными ресурсами, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения обороноспособности и безопасности страны.
Российские геодезисты и картографы пользуются заслуженным авторитетом в странах ближнего и дальнего зарубежья, являются членами практически всех международных организаций в области геодезии, картографии, фотограмметрии, дистанционного зондирования Земли и наименований географических объектов.
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