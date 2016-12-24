За год жители Мордовии оплатили на почте пошлины 46 тысяч раз

Клиенты Почты России в республике активно оплачивают госпошлины в почтовых отделениях и у почтальонов. В 2020 году жители региона внесли 46 тысяч таких платежей. Из них каждый четвертый – на дому, во время визита почтальона с мобильным почтово-кассовым терминалом (МПКТ).

Почтовики региона принимают госпошлины в адрес Росреестра, Кадастровой палаты, ЗАГСа, налоговой и миграционной служб, МВД по Республике Мордовия. Наибольшую долю составляют платежи за услуги Кадастровой палаты. Особенного много таких переводов вносят посетители Главпочтамта Саранска, который располагается в одном здании с Многофункциональным центром Республики Мордовия.

В условиях пандемии коронавирусной инфекции многие клиенты пользовались услугами почтальонов и вносили большинство платежей на дому. Почтальоны принимают платежи с помощью мобильных почтово-кассовых терминалов (МПКТ). Сотрудники Почты России в республике используют в своей работе 214 мобильных терминалов. Все платежи, принятые с помощью этого устройства, поступают на счет получателя в режиме реального времени. Процедура оплаты занимает несколько минут, а после завершения операции почтальон выдает клиенту чек, подтверждающий факт платежа. По итогам 2020 года каждая четвертая оплата пошлины в республике прошла через МПКТ.

«Возможность оплатить пошлины в почтовом отделении или у почтальона позволяет жителям региона экономить свое время. Отделения связи находятся рядом с домом в каждом районе города и республики, операторы помогают быстро и грамотно оплатить любой налоговый сбор. А оплата на дому не только безопасный способ отправки платежей в условиях пандемии, но и удобный сервис для пенсионеров и маломобильных жителей республики», - отмечает заместитель директора УФПС Республики Мордовия АО «Почта России» Владимир Девяткин.

В почтовых отделениях республики и у почтальонов жители Мордовии могут также внести платежи за коммунальные услуги, детские сады и учебные заведения, телефонию, Интернет, налоги и штрафы ГИБДД.