Зарплаты аграриев Мордовии будут расти

Специально к проведению коллегии на территории «Мордовэкспоцентра» в Саранске была развернута выставка сельхозтехники, на которой были представлены новейшие образцы машин и агрегатов как отечественного, так и зарубежного производства. Артём Здунов детально ознакомился с представленной экспозицией и пообщался с представителями компаний-производителей техники и дилерских организаций.

К участию в коллегии были приглашены целый ряд федеральных экспертов, в том числе депутат Государственной Думы, председатель совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Светлана Максимова, директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Роман Некрасов, председатель правления Союза сахаропроизводителей России Андрей Бодин, генеральный директор «РосАгроЛизинга» Павел Косов.

Врио Главы Мордовии поблагодарил федеральных представителей за участие в коллегии и партнерские отношения с республикой, которые способствуют развитию регионального АПК.

«Сельское хозяйство для нас - стратегическая отрасль экономики, - подчеркнул Артём Здунов. - И оно показывает настоящий пример стабильного и динамичного роста. Объем промышленной продукции сельского хозяйства за прошлый год составил 106,2%, и это - несмотря на пандемию. Ведь есть отрасли, которые от нее очень сильно пострадали. Благодаря государственной поддержке республика уверенно входит в число регионов-лидеров по производству основных видов продукции. И потенциал АПК нам необходимо укреплять, в том числе в рамках государственных программ субсидирования и льготного кредитования».

При этом руководитель республики особо отметил: развитие АПК напрямую связано с качеством жизни населения. «В этом году мы поставили задачу обеспечить рост средней заработной платы работников АПК не менее, чем на 9%, сохранив этот рост на среднесрочную перспективу. За счет чего это возможно? За счет внедрения новых технологий, реализации инвестиционных проектов, государственной поддержки, - сказал Артём Здунов. - С прошлого года по решению Президента РФ Владимира Владимировича Путина стартовала масштабная программа «Комплексное развитие сельских территорий». Очень важно, в каких условиях живет наш сельский труженик. За счет мероприятий программы, например, сельской ипотеки, уже улучшили свои жилищные условия более 600 жителей республики. В настоящее время этот механизм стал еще более привлекательным за счет сокращения ставки ипотеки, за счет обустройства площадок под компактную жилищную застройку, строительство объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры. За прошлый год мероприятиями программы было охвачено 158 тысяч жителей сельских территорий. К 2025 планируется охватить не менее 300 тысяч человек – это около 80% сельских жителей нашей республики».

И.о. министра сельского хозяйства и продовольствия РМ Владимир Сидоров доложил руководителю региона об итогах минувшего года и планах на предстоящий период. Среди задач, которые стоят перед аграриями республики, - дальнейшее наращивание производства сельскохозяйственной продукции, увеличение экспорта, а также внедрение цифровых технологий, включая использование аэрокосмического мониторинга за состоянием земель.

«Снижать планку в развитии АПК мы не собираемся!» – подчеркнул Артём Здунов.

В рамках заседания состоялось вручение государственных и отраслевых наград работникам сельского хозяйства.