В Саранске на 1 марта насчитали 4533 безработных

Как сообщает саранский Центр занятости населения, численность безработных в столице Мордовии на 1 марта 2021 года составила 4533 человека. Уровень регистрируемой безработицы - 2,6%. Коэффициент напряженности на рынке труда -1,5%.

Заявленная работодателями потребность в работниках составила 3171 вакансия, из них по рабочим профессиям – 2214 вакансий.

За январь-февраль 2021 года обратились за содействием в поиске подходящей работы 1389 человек. Получили государственные услуги по содействию в трудоустройстве 453 соискателя.

В рамках программы по добровольному переселению соотечественников в Саранск прибыли 19 участников программы вместе с членами семей.

В настоящее время функционирует Государственный Портал «Работа в России» (www.trudvsem.ru), который создан для поиска работы и сотрудников. Все сервисы Портала бесплатны.