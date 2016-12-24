В Саранске на 1 марта насчитали 4533 безработных

«Фактически это уже готовый туристский продукт»
В минувшую субботу, 27 февраля, врио Главы РМ Артём Здунов продолжил знакомиться с особенностями развития муниципальных территорий Мордовии. На...
Как сообщает саранский Центр занятости населения, численность безработных в столице Мордовии на 1 марта 2021 года составила 4533 человека. Уровень регистрируемой безработицы - 2,6%. Коэффициент напряженности на рынке труда -1,5%.
Заявленная работодателями потребность в работниках составила 3171 вакансия, из них по рабочим профессиям – 2214 вакансий.
За январь-февраль 2021 года обратились за содействием в поиске подходящей работы 1389 человек. Получили государственные услуги по содействию в трудоустройстве 453 соискателя.
В рамках программы по добровольному переселению соотечественников в Саранск прибыли 19 участников программы вместе с членами семей.
В настоящее время функционирует Государственный Портал «Работа в России» (www.trudvsem.ru), который создан для поиска работы и сотрудников. Все сервисы Портала бесплатны.
В минувшую субботу, 27 февраля, врио Главы РМ Артём Здунов продолжил знакомиться с особенностями развития муниципальных территорий Мордовии. На...
Экс-министр экономики Владимир Мазов попытался выбраться из СИЗО под домашний арест
За «кадровую» махинацию известный в республике адвокат получил 3 года условно
В Мордовии депутатский корпус по итогам выборов может заметно обновиться
Артём Здунов раскритиковал работу ответственных за развитие спорта в Мордовии
Следственный комитет по РМ определил виновника самой крупной по числу погибших дорожной аварии, произошедшей в Саранске летом прошлого года
Артём Здунов поинтересовался, почему затягивается заключение контрактов на благоустройство общественных территорий
По данным Роспотребнадзора, в республике отмечается рост заболеваемости в старшей возрастной группе
Артёму Здунову представлен новый прокурор Мордовии Василий Щербаков
Мэр Саранска лично проверил, как ведется уборка городских территорий