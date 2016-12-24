Лицо с экрана

Бывшую саранскую телеведущую и бизнес-леди Анну Зимину приговорили к реальному сроку

29-летняя Анна Зимина стала известна республиканской общественности еще несколько лет назад, когда строила карьеру ведущей на одном из местных телеканалов. В дальнейшем девушка решила конвертировать свою экранную известность в деньги и организовала собственный бизнес. Выбор пал на создание салона красоты, его Зимина назвала «Николь». По данным следствия, девушка занимала у знакомых крупные суммы денег на развитие своего дела под проценты. Первоначально она все исправно возвращала, а потом с выплатами стали возникать трудности.

Сначала речь шла о двух пострадавших, которым в общей сложности подозреваемая задолжала миллион рублей. Вот только в процессе следствия выяснилось, что жертв от мошеннических действий блондинки гораздо больше. После того как правоохранители объявили её в розыск, в полицию буквально посыпались заявления. Сейчас известно, что в 2018-2019 годах она заняла у двух десятков человек несколько миллионов рублей.

Деньги под развитие салона красоты Анна Зимина привлекла немалые, но по какой-то причине они не смогли помочь бизнесу - то ли оказались бездарно растрачены, то ли вообще пошли не по назначению. Так или иначе, телеведущая быстро «забила» на всю саранскую красоту и уехала в Москву. Там периодически меняла место жительства и не горела желанием общаться с кредиторами. В столице беглянка все так же занималась ресницами, правда, уже в должности не хозяйки салона красоты, а обычного мастера по ламинированию и наращиванию. На соответствующем сайте она была открыто заявлена в качестве мастера одной из московских студий. Ее фото красовалось среди прочих столичных лешмейкеров, а подпись предлагала весь спектр бьюти-услуг.

Возможно, барышне еще какое-то время удавалось бы скрываться от кредиторов и полиции, но Анна Зимина тайно приехала в Мордовию, чтобы повидать ребенка, которого оставила с родителями. И несмотря на смену имиджа (из блондинки она превратилась в жгучую брюнетку), на следующий день стражи порядка задержали подозреваемую на улице Московской в Саранске.

Когда история с долгами телеведущей стала достоянием широкой общественности, родственники девушки высказывали различные предположения, на что могли пойти заемные миллионы рублей. Озвучивалась даже версия, что Зимина попала в какую-то секту и все деньги отдавала туда. Но правоохранители не нашли подтверждения этой информации, а сама обвиняемая показания не давала.

Сначала Зимина от всего отпиралась и отказывалась что-либо сообщать по делу. Потом сидеть в СИЗО ей надоело, и она частично признала свою причастность к преступлениям, надеялась выйти под домашний арест. Но суд оставил экс-ведущую под стражей. Куда делись деньги кредиторов, выяснить так и не удалось.

На процессе заинтересованные лица просили вернуть дело в прокуратуру на доследование. Люди полагали, что Зимина «крутила» деньги не сама, а вместе с сообщниками, у которых и осели пропавшие миллионы. Так или иначе, в финале судебного разбирательства Зимина изменила позицию и признала вину. В последнем слове она просила строго ее не наказывать. Ленинский суд Саранска приговорил девушку к 3 годам и 6 месяцам в колонии общего режима. Попутно были удовлетворены иски нескольких потерпевших на сумму около 750 тысяч рублей. Заметим, что Зимина провела в СИЗО больше года, поэтому имеет все шансы вскоре выйти по УДО.