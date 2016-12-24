Российские вузы будут готовить IT-специалистов по определенным цифровым направлениям

О необходимости обучения новых кадров для цифровой сферы заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания «Кадры для будущего», которое прошло в Иннополисе.

Сегодня на российском рынке труда наблюдается острая нехватка IT-специалистов, которые в условиях цифровизации всех сфер жизни должны строить новую экономику страны.

Задача по их обучению ложится на плечи вузов.

«Основные изменения, касающиеся стандартов образования, создания цифровых образовательных модулей по всем направлениям, должны быть сделаны до следующего цикла обучения, – сообщил Дмитрий Чернышенко. – Это сложная, амбициозная задача, мы отдаем себе отчет в том, что это будет непросто сделать, но именно такой темп нам задал Президент страны. И времени на раскачку нет».

При этом «айтишники» должны обладать определенными цифровыми компетенциями.

«Каждый вуз должен найти свою нишу в подготовке кадров, с учетом имеющихся заделов, – отметил вице-премьер. – Не надо бежать во все направления сразу».

Однако для обучения нужны компетентные преподаватели. До 2024 года требуется подготовить 80 тыс. педагогов. Опорным центром для решения этой задачи станет Университет Иннополиса.

Также министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову поручено ввести в каждом вузе должность проректора по цифровой трансформации. Одной из основных обязанностей проректора станет разработка программы развития.

Дополнительно Дмитрий Чернышенко дал указание вузам проанализировать, на какие специальности трудоустраиваются их выпускники IT-направлений.