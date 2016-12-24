73-летняя жительница Чамзинки прикарманила чужой кошелек

В Чамзинке на скамью подсудимых за кражу сядет 73-летняя жительница райцентра.

Как установили полицейские, 22 декабря прошлого года другая жительница Чамзинки покупала в магазине продукты питания. Перекладывая их в сумку, она забыла кошелек в торговой точке. Пропажу женщина обнаружила уже дома. Вернувшись в магазин и не найдя кошелька, она попросила продавцов посмотреть записи с камер видеонаблюдения. На видео четко запечатлелось, как оставленный покупательницей кошелек забирает пожилая женщина - кладет его сначала в корзину с покупками, а потом перемещает в карман пальто и уходит.

Участковым уполномоченным полиции по записям с камер видеонаблюдения была установлена личность подозреваемой, которая полностью признала свою вину. Пенсионерка рассказала полицейским, что находившиеся в кошельке фотографии за ненадобностью она выбросила, а деньги и иконы оставила для собственных нужд.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Сотрудники полиции напоминают, что в случае обнаружения забытого кем-то имущества необходимо сообщить о находке в органы внутренних дел для установления владельца. Иначе это будет квалифицировано как кража.