Народный фронт и журналисты мешают финансовым пирамидам отнимать деньги у населения

ОНФ вместе со СМИ помогает гражданам вычислять недобросовестные намерения компаний, именующих себя финансовыми инвестиционными организациями. Журналисты готовят материалы, в которых эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» детально объясняют, почему вкладывать деньги в инструменты, предлагаемые той или иной конторой, опасно, даже если уголовное дело в отношении ее учредителей не возбуждено.

Так, руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева по просьбе Коммерсанта рассказала о признаках мошенничества в отношении МПО «Вогульский пайщик».

«Во-первых, МПО заявляет о владении активами на сумму, превышающую половину ВВП нашей страны за прошлый год. Они утверждают, что компания – финансовая и инвестиционная организация. Но ни в одном из госреестров Банка России она не значится. Почему же такая крупная компания, со столь серьёзными активами в реестр регулятора не попала», – анализирует информацию о потребительском обществе эксперт.

«Также мы обратили внимание на то, что среднесписочная численность сотрудников НПО не декларируется, а на текущего директора и учредителя в картотеке арбитражных судов значатся несколько дел. Сервис бесплатной проверки контрагентов даёт сведения о том, что НПО не являлось организатором или заказчиком в госзакупках, не заключало госконтракты. При этом «Вогульский Пайщик» заявляет на своём сайте и в рекламе, что «работает при взаимодействии с Правительством РФ, Советом Федерации и Министерством Обороны, а также другими крупнейшими предприятиями», – отмечает Лазарева еще один пробел в картине, описывающей деятельность организации.

По запросу РИА Новости эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Михаил Алексеев комментирует деятельность мясокомбината «Ростпродукт», за инвестирование в активы которого предлагаются фиксированные ставки до 24% годовых. Формально эту фирму нельзя отнести к мошеннической – по закону юрлица могут брать в долг у любых других компаний или физлиц, но у нее есть признаки финансовой пирамиды, отмечают эксперты.

«Предложения фиксированной доходности при довольно путаных сведениях о гарантиях этой доходности и о руководстве компании – это один из признаков финансовой пирамиды», – поясняет Алексеев.

Эксперт напоминает: гарантировать доходность в бизнесе невозможно. «И эти обещания уже можно расценивать как введение в заблуждение. Тем более что доходность в 24% для инвесторов подразумевает гораздо большую доходность для самой компании и высокую маржинальность этого бизнеса».

ОНФ обращает внимание граждан: когда правоохранительные органы начинают заниматься расследованием деятельности коммерческих или финансовых организации, вернуть свои деньги инвесторам практически невозможно, поскольку они уже выведены в офшоры. Поэтому любые предложения инвестирования нужно рассматривать критично и осознавать риски. Эксперты Народного фронта готовы оказать консультационную поддержку пострадавшим от действий подобных организаций.