Росреестр разъясняет: для чего может быть полезна публичная кадастровая карта

Публичная кадастровая карта - это полезный инструмент для получения информации об объектах недвижимости. Публичная кадастровая карта размещена на сайте Росреестра pkk5.rosreestr.ru.

Карту могут использовать любые лица. Пользоваться ею очень удобно. Для этого вам не нужно регистрироваться на сайте, подавать какие-либо запросы или вносить плату.

В ней содержатся все общедоступные сведения об объектах, которые вы можете получить в режиме реального времени:

– границы земельных участков,контуры зданий, сооружений (актуальные и временные);

–кадастровые номера объектов недвижимости, а также сведения о них, в частности: площадь земельных участков и зданий, основные характеристики сооружений и их значение, категория земель и разрешенное использование в отношении земельного участка;

– кадастровая стоимость объектов недвижимости;

– границы муниципальных образований и населенных пунктов, а также границы зон с особыми условиями использования территории, территориальных и других зон.

«В публичной кадастровой карте нет информации о собственниках недвижимости. Однако вы можете узнать кадастровый номер объекта недвижимости и запросить по нему выписку из ЕГРН.Доступ к публичной кадастровой карте свободный и бесплатный. Полученная с помощью этого сервиса информация носит ознакомительный характер и является справочной. Однако даже в этом случае она может быть вам полезна,например, если вы планируете приобретение земельного участка или строительство здания (сооружения) на участке. Если вам нужно получить подтвержденные сведения, обратитесь с запросом о предоставлении сведений в орган регистрации прав и получите выписку из ЕГРН», – разъясняет заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Мордовия Сергей Емельянов.