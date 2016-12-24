В почтовых отделениях Мордовии появятся пункты выдачи и постаматы AliExpress Россия

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Почта России и AliExpres Россия откроют новые пункты выдачи заказов, постаматы и отделения под объединенным брендом и предоставят российским продавцам услуги фулфилмента по всей стране. Новая инфраструктура упростит работу продавцов и производителей и позволит половине населения России получать заказы уже на следующий день.
Почта России и AliExpress Россия подписали соглашение о стратегическом партнерстве и договорились о реализации программы развития логистики для рынка интернет-торговли в России в 2021-2025 годах. Партнеры предложат продавцам AliExpress Россия фулфилмент-сервис в сети логистических центров по всей стране, на которых Почта будет хранить товары и комплектовать заказы с AliExpress.
Партнеры планируют расширить сеть выдачи заказов и открыть под объединенным брендом «Почты России» и AliExpress Россия более 10 000 новых постаматов и пунктов выдачи по всей России. Также на базе новых и действующих отделений Почты откроются пункты выдачи заказов под брендом AliExpress.
В первом квартале 2021 года продавцы AliExpress Россия получат возможность пользоваться услугами фулфилмента на базе логистического почтового центра «Почты России» в Новосибирской области. После выхода на проектную мощность во втором квартале 2021 года Почта сможет собирать и отправлять покупателям до 25 000 заказов в сутки. По итогам пилота Почта и AliExpress Россия планируют масштабировать проект и запустить сеть фулфилмент-центров по всей стране. Реализация проекта сократит сроки доставки товаров с AliExpress и позволит 47% россиянам получать товары на следующий день после заказа.
Почта России — главный логистический партнёр AliExpress Россия, который обрабатывает более 80% зарубежных заказов маркетплейса и доставляет их даже в отдалённые уголки страны. Для Почты посылки AliExpress составляют более 40% от общего числа международных доставок.
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