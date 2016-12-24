В республике 38 526 человек привито первым компонентом вакцины от коронавируса

«Фактически это уже готовый туристский продукт»
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В Мордовии прошло заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Как отмечалось, в республике сохраняется тенденция снижения заболеваемости COVID-19. Ежедневно выявляется меньше 50 случаев. При этом объем тестирования не снижается.
Высвобождается коечный фонд - еще 2 лечебных учреждения Мордовии вернулись к оказанию плановой медицинской помощи. Тем не менее, в 10 районах число заболевших превышает среднереспубликий показатель. Это Большеберезниковский, Ардатовский, Атюрьевский, Краснослободский, Торбеевский, Чамзинский, Ковылкинский, Кочкуровский, Кадошкинский районы и город Саранск.
В возрастном разрезе: 44% от общего числа заболевших за неделю - граждане старше 60 лет.
В республику поступило 40 837 доз вакцины «Спутник V». 94,4%, или 38 526 человек привито первым компонентом. На следующей неделе ожидается еще 7300 доз. Прививаются в первую очередь лица 65+, работники медицинских организаций. Записаться на прививку можно в том числе через портал «Госуслуги».
В минувшую субботу, 27 февраля, врио Главы РМ Артём Здунов продолжил знакомиться с особенностями развития муниципальных территорий Мордовии. На...
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