В республике 38 526 человек привито первым компонентом вакцины от коронавируса

В Мордовии прошло заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Как отмечалось, в республике сохраняется тенденция снижения заболеваемости COVID-19. Ежедневно выявляется меньше 50 случаев. При этом объем тестирования не снижается.

Высвобождается коечный фонд - еще 2 лечебных учреждения Мордовии вернулись к оказанию плановой медицинской помощи. Тем не менее, в 10 районах число заболевших превышает среднереспубликий показатель. Это Большеберезниковский, Ардатовский, Атюрьевский, Краснослободский, Торбеевский, Чамзинский, Ковылкинский, Кочкуровский, Кадошкинский районы и город Саранск.

В возрастном разрезе: 44% от общего числа заболевших за неделю - граждане старше 60 лет.

В республику поступило 40 837 доз вакцины «Спутник V». 94,4%, или 38 526 человек привито первым компонентом. На следующей неделе ожидается еще 7300 доз. Прививаются в первую очередь лица 65+, работники медицинских организаций. Записаться на прививку можно в том числе через портал «Госуслуги».