В Мордовии объединят аппараты правительства и Администрации Главы РМ

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Как сообщает телеграм-канал «Мордовский шпиль», Артём Здунов сделал первые шаги по реорганизации системы власти в республике. 

В Государственное Собрание РМ внесен законопроект об объединении аппарата правительства и Администрации Главы РМ в один орган - Администрацию Главы и Правительства Республики Мордовия. 

На ближайшей сессии он будет рассмотрен. Идея абсолютно логичная и назревшая - отдельное существование двух аппаратов безусловно вело к дублированию функций и распылению ответственности.

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