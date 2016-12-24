В Мордовии объединят аппараты правительства и Администрации Главы РМ

Уборочные страдания
Расчистка города от снега проводится круглосуточно, но снежные завалы тают слишком медленно
Как сообщает телеграм-канал «Мордовский шпиль», Артём Здунов сделал первые шаги по реорганизации системы власти в республике.
В Государственное Собрание РМ внесен законопроект об объединении аппарата правительства и Администрации Главы РМ в один орган - Администрацию Главы и Правительства Республики Мордовия.
На ближайшей сессии он будет рассмотрен. Идея абсолютно логичная и назревшая - отдельное существование двух аппаратов безусловно вело к дублированию функций и распылению ответственности.
Расчистка города от снега проводится круглосуточно, но снежные завалы тают слишком медленно
Премьер-министр республики Владимир Сушков попал под жесткую критику со стороны руководителя Мордовии Артёма Здунова
По данным Роспотребнадзора, в республике отмечается рост заболеваемости в старшей возрастной группе
Врио Главы Мордовии отметил, что на уровне региона практически ничего не делается для поддержки уникального производства
Свыше 50 процентов поставок в рамках госзакупок идет из-за пределов Мордовии
Посетивший Мордовию министр Мантуров высоко оценил потенциал республиканских предприятий
В Мордовию прибыл Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров
В минувшую субботу, 27 февраля, врио Главы РМ Артём Здунов продолжил знакомиться с особенностями развития муниципальных территорий Мордовии. На...
В администрации города оценили ход зимней уборки в столице Мордовии и задумались о пользе физического труда для старшеклассников
Экс-министр экономики Владимир Мазов попытался выбраться из СИЗО под домашний арест