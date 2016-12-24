Анастасия Спиридонова: «Я мечтаю сняться в любой роли»

Анастасия Спиридонова стала известна всей стране как участница, а потом и финалистка шоу Первого канала «Голос». Чуть позже она принимала участие в одном из самых рейтинговых проектов этого же телеканала «Три аккорда», где стала победительницей. И вот сейчас зрители Первого канала снова ее видят на своих экранах - теперь уже в шоу музыкальных перевоплощений «Точь-в-точь». Анастасия не боится ставить перед собой все новые и новые цели, испытывать себя и свои таланты в необычных обстоятельствах. И это подтвердилось в ходе беседы с артисткой...

«Согласилась, зажмурив глаза»

- Анастасия, сразу ли вы согласились на участие в проекте «Точь-в-точь»? Не возникало каких-то опасений, что будет сложно примерять чужие образы?

- Если честно - согласилась, зажмурив глаза! Действительно было страшно и боязно. Ведь нельзя же было предположить тогда, будут ли у меня получаться перевоплощения, потому что такого опыта у меня никогда не было. Но ты никогда не узнаешь, есть ли у тебя к чему-то талант или способности, пока сам не попробуешь…

- Что вам в этом проекте кажется самым интересным?

- Когда готовишься к какому-то образу - ты смотришь видео об этом артисте, его интервью, его выступления, выделяешь для себя какие-то особенные движения или мимику, жесты, походку - и потом ты пытаешься все это повторить. Но самая магия происходит тогда, когда тебе сделали пластический грим, надели парик, линзы - и ты в зеркале видишь лицо другого человека, ты им двигаешь! В принципе, самая главная работа, самые точные попадания случаются именно во время грима.

Номер в «платье из мяса»

- Что было сложнее для вас: передать походку, мимику, поведение артиста на сцене - или передать его тембр, манеру исполнения?

- Сложнее - актерское перевоплощение, потому что я пою всю жизнь, у меня большой опыт и довольно подвижный тембр. Некоторые перевоплощения удались настолько, что, если не смотреть на сцену или на экран, - не поймешь, кто на самом деле поет. Но с точки зрения актерства - было, конечно, сложно. Когда я училась в Государственном музыкальном колледже эстрадно-джазового искусства, у нас был предмет «Актерское мастерство», но работа на этом проекте - это совсем другое...

- А были еще какие-то сложности именно для вас?

- Например, мой образ Леди Гаги в одном из последних выпусков. Я была в этом номере в суперкороткой юбке, в которой меня не увидишь ни на сцене, ни в жизни - точнее, в «платье из мяса» (самое знаменитое появление эпатажной певицы на церемонии премии MTV Video Music Awards в 2010 году - прим. авт.). Для этого костюма изготовили ткань со специальным принтом. Меня поднимали на пять метров над сценой, и еще я танцевала и пела. При этом ты понимаешь, что тебя не только будет оценивать жюри - на тебя смотрит вся страна! Это такой выход из зоны комфорта, это очень большое испытание! Потом, конечно, становится немного проще: к чему-то ты уже привыкаешь, но все равно это каждый раз захватывающе - и интересно, и смешно, и страшно!

Критика с Любовью

- Говорят, что самый строгий член жюри - Максим Аверин. Это так?

- Да, он, пожалуй, самый строгий. Он ставил больше всего неожиданных оценок. Я понимаю, что если кто-то из членов жюри тебя критикует, то этот человек хочет тебя не обидеть, а, наоборот, как-то помочь тебе. В самом первом выпуске я показывала Любовь Успенскую, и именно Максим Аверин подсказал мне некоторые моменты, с которыми я абсолютно согласна, и я уверена в том, что он мне этим хотел помочь. Это был первый выпуск: еще никто не знает, как надо, никто еще не понимает ту грань, как это должно выглядеть. Это сейчас я понимаю, что мое первое выступление действительно было на грани с пародией. И его критика была абсолютно справедливой - чтобы я в дальнейшем не ошиблась и не пошла в другую сторону…

- Кстати, сама Любовь Успенская, которая присутствовала на этом выпуске и видела этот номер «живьем», что сказала вам после съемок?

- Я спросила ее, не обиделась ли она. Потому что, как я уже сказала, было немного на грани пародии. Но она ответила, что нет, и что желает мне победы, что верит в меня. Она же прекрасно знает меня по проекту «Три аккорда», где она неоднократно была членом жюри...

«Мечтаю сняться в любой роли»

- А у вас нет желания попробовать себя в каких-то других проектах, немного другого формата?

- Мне было бы интересно какое-то танцевальное шоу и даже, возможно, ледовое. Но что касается последнего - оно все-таки травмоопасное, и я бы спросила у своей «второй половины» совета. То есть если я рискую собой, то я должна понимать, что у меня есть семья, что это ответственно. Такие решение мы должны принимать вместе.

- А в фильме нет желания сняться?

- Это моя мечта! Несмотря на то что у меня нет актерского портфолио и меня нет в актерских базах, я уже несколько раз проходила пробы в сериалы. Пока не случилось этой магии, но я думаю, все впереди. Я мечтаю сняться в любой, даже эпизодической роли. Мне интересно попробовать что-то новое, поучаствовать в этом процессе, готовиться, работать над собой. Это же возможность открыть себя с другой стороны. Ты себя лучше узнаешь: на что ты способен, что тебе нравится - или, наоборот, не нравится. Мы всегда в новых обстоятельствах можем открыть в себе что-то новое - это же так интересно!

Отголоски «Голоса»

- Проект «Голос» был знаковым в вашей карьере. А сейчас вы смотрите его, следите за тем, что там происходит?

- Если у меня свободный вечер и у меня есть время, то мы всегда с мужем смотрим эфиры «Голоса». Я не то что скучаю, а по-доброму завидую этим участникам, потому что они переживают такое прекрасное время, когда они не знают, что будет дальше. Но в этот момент, когда они стоят на сцене, - на них смотрит вся страна! Недавно вместе с финалистом прошлого сезона Митей Венгеровым мы пели вместе на концерте, посвященном 50-летию фильма «Офицеры», песню «Bella, Ciao». Мне кажется, это так здорово: что у молодых артистов есть возможность проявить себя, испытать судьбу, поймать удачу. Для меня этот проект стал судьбоносным. И когда я прихожу на выступление в Кремлевский дворец, я всегда смотрю программу: кто сегодня выступает, кто участвует в концерте? И иногда думаю: «Какое же это чудо - и как же это случилось?!» Ведь я когда-то об этом лишь мечтала: быть в одном концерте с Григорием Лепсом, Стасом Михайловым, Тамарой Гвердцители, Лолитой... Это так здорово!

Вид с поправкой на ковид

- Какие у вас новости в плане творчества?

- В начале марта выходит мой первый сольный альбом. Там будут и композиции, сделанные раньше, и несколько новых. Это такая отчетная работа: что было написано за минувшие годы, какое лицо сформировалось у Анастасии Спиридоновой. И если получится, и Интарс Бусулис приедет в Москву - он живет в Латвии - мы в марте презентуем наш новый дуэт. Прекрасную песню написали Татьяна Рогозина и Дарья Кузнецова. Названия у композиции пока нет. Я давно мечтала записать нашу с Интарсом песню, мы раньше просто пели дуэтом на каких-то общих концертах, и публике отозвалось наше созвучие голосов. Я уверена, что наша новая песня понравится слушателям…

- К концертной деятельности после всех ковидных ограничений удалось вернуться?

- Да, год был такой непростой - все это знают... Сейчас уже начинаются потихоньку и записи, и концерты со зрителями. Потому что все до этого было без них и онлайн, и это было довольно грустно, потому что для артиста обмен энергией со зрителями крайне важен - иначе магии на сцене не произойти. Ты не можешь выдать максимально то, что хочешь сказать, смотря в пустой зал, не видя глаз… Это крайне сложно! А сейчас мы уже планируем несколько концертов по городам этой весной... Хотелось бы уже вновь увидеть зал, полный людей. Я думаю, что и зритель очень соскучился по этим встречам. Все-таки музыка и театр заставляют нас сопереживать, вдохновляют и согревают, они нужны нам для души!..

Валерия Хващевская, фото Вадима Тараканова и Владимира Широкова