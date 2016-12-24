В Атяшевском районе запланирован ремонт автомобильных дорог

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В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году в Атяшевском районе проведен ремонт участков а/д «р.п. Комсомольский - р.п. Атяшево - г. Ардатов - р.п. Тургенево - гр. Чувашии» и а/д «р.п. Комсомольский - р.п. Атяшево - г. Ардатов - р.п. Тургенево - гр. Чувашской обл. - с. Селищи - с. Пиксяси».
В 2020 году завершились работы по ремонту участков а/д р.п. Атяшево - с. Шейн-Майдан и а/д р.п. Комсомольский - р.п. Атяшево - г. Ардатов - р.п. Тургенево - гр. Чувашии.
На 2021 год запланирован ремонт дороги п. Атяшево - с. Козловка, а также по ул. Ленина в райцентре. Подготовлена ПСД на ремонт автомобильных дорог по ул. Первомайской и Набережной в с. Атяшево, ул. Кулдыркаева в с. Лобаски. Готова смета на ремонт мостового перехода в с. Алашеевка. Кроме того, в планах реконструкция а/д по ул. Октябрьской в д. Мордовские Дубровки.
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