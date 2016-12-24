О соблюдении кадастровыми инженерами требований к геодезическому и картографическому обоснованию кадастровых работ

Управление Росреестра по Республике Мордовия осуществляет федеральный государственный надзор в области геодезии и картографии за соблюдением субъектами геодезической и картографической деятельности требований к выполнению геодезический и картографических работ и их результатам.

Виталий Бурмистров, начальник отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Управления Росреестра по Республике Мордовия:

«Сотрудниками отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Управления при взаимодействии с государственными регистраторами прав проводятсяпроверки межевых и технических планов, представленных для осуществления государственного кадастрового учета, в части достоверности содержащихся в документах сведений об используемой исходной геодезической основы, состояния геодезических пунктов, средств измерений, а также использования методов измерений и соблюдения требований к точности определения координат характерных точек границ объектов недвижимости. При выявлении признаков внесения в межевой или технический план недостоверных сведений об использованной геодезической или картографической основы, материалы будут направляться в органы прокуратуры для привлечения кадастровых инженеров к ответственности в соответствии с частью 4 статьи 14.35 КоАП РФ (внесение заведомо ложных сведений)».

Также Управление обращает внимание кадастровых инженеров на необходимость соблюдения обязательных требований Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». В связи с поправками, внесенными в данный нормативный правовой акт и вступившими в силу 24 сентября 2020 года, теперь только запись о результатах поверки геодезического оборудования в государственном реестре Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений будет подтверждать факт осуществления поверки, без записи об этом результаты поверки будут недействительными.

Использование непроверенного геодезического оборудования будет являться основанием для приостановления осуществления государственного кадастрового учёта, а также является основанием для вынесения предостережения в адрес кадастрового инженера. В случае внесения в межевой или технический план кадастровым инженером заведомо ложных сведений об утверждении типа средств измерений, реквизите свидетельства о поверке прибора (инструмента, оборудования), информация об этих несоответствиях также будет направляться в органы прокуратуры.