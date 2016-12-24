Жильцы Красной Рудни Старошайговского района вместо воды используют снег

В период аномальной морозной погоды, когда столбик термометра в эти дни в населенных пунктах Республики Мордовия местами опускался до минус 35 градусов, в поселке Красная Рудня Старошайговского района промерзла водонапорная башня. Из-за этого у населения возникли перебои с водой.

Узнав о поступившем сигнале, общественники оперативно выехали на место.

Жители улицы Заречная рассказали представителям Народного фронта о том, что в поселке часто случаются перебои с водоснабжением. А если она появляется, то со слабым напором. И теперь во многих домах людям приходится растапливать снег для хозяйственных нужд. А те, у кого имеются личные автомобили, набирают себе воду для приготовления пищи из ближайшего родника.

Общественники выяснили, что у некоторых сельчан имеются личные колодцы или скважины, но других к ним не допускают, даже крышки закрывают на замок. Объясняют это тем, что на их бурение были потрачены немалые собственные финансовые средства, поэтому бесплатно снабжать водой всё население поселка не намерены.

«За бутилированной водой для приготовления пищи ездим на ближайший родник, а иногда в Саранск, за 25 километров. В доме установлена душевая кабина, а помыться теперь невозможно. Воду приходится экономить»,- рассказала семья пенсионеровАлямкиных.

Выяснилось также, что для хозяйственных нужд многимкрасноруднинцам приходится растапливать снег. По их словам, теперь мыться в бане и стирать одежду приходится намного реже.

Много проблем из-за перебоев с водой возникли и у труженицы тыла Екатерины Васильевны Шитовой, которой в мае этого года исполнится 90 лет.Живет пожилая женщина одна, но семья сына не оставляет ее без внимания.Сноха покупает и приносит ей продукты, следит за чистотой в доме, сын с внуком убирают двор от глубоких сугробов, снабжают водой. Тем не менее бутилированная вода и продуктовый набор из «тележки добра» от ОНФ до слез растрогали пенсионерку. Она от души поблагодарила гостей за заботу и внимание ветеранам.

Екатерина Васильевна всю жизнь проработала в родном колхозе. «Особенно тяжело было в годы Великой Отечественной войны, когда крестьянский труд лег на плечи одних женщин.Начиная с ранней весны и до зимних морозов - постоянно на поле. Ведь, для фронта колхозные нормы необходимо было выполнять любой ценой.Приходилось на лошадях обрабатывать земельные угодья, вручную косить и заготавливать корма, сортироватьзерно, - поделилась она с гостями.

Перебои с водой сейчас, по мнению представителей ОНФ, доставляют серьезные проблемы в основном одиноким пожилым людям. Но в сельской администрации заверили, что в Красной Рудне они вниманием близких не обделены. А проблема в скором времени будет устранена.

«Если с ранней весны и до поздней осени в поселке проживает более 90 человек, то на зиму остается только 33. Мы считаем, что водонапорная башня вместимостью 15 кубометров промерзлаиз-за неразбора воды. И чтобы она окончательно не покрылась многочисленными трещинами, воду включают и спускают примерно каждый час. Бесхозная башня ремонту пока не подлежит, ее обслуживанием занимаются сами жители поселка. Строение планируется передать Старошайговскому ЖКХ», - пояснила глава Новоакшинского сельского поселения Наталья Маркелова.

Для решения проблемы, прежде всего, необходимо определить собственника башни, который будет ее обслуживать. И все это время, нуждающимся жителям поселка необходимо организовать подвоз воды.

Представители Народного фронта направили обращение в администрацию Старошайговского муниципального района и вопросбудут держать на контроле.