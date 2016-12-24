В Саранске состоялись показательные выступления мотогонщиков

«Переделывайте то, что сделано некачественно!»
Артём Здунов выслушал жалобы жителей Пролетарского района на некачественное благоустройство дворов
28 февраля в столицу Мордовии вернулся ледовый спидвей! На ледовом треке по улице Севастопольская прошли показательные выступления с участием мордовских мотогонщиков.
На торжественной церемонии открытия спортсменов и зрителей приветствовали временно исполняющий обязанности Главы Республики Мордовия Артем Здунов и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
Долгожданная премьера собрала значительную аудиторию. В атмосфере эффектного спортивного праздника вместе с прославленными «рыцарями кольца скорости» выступали и начинающие местные спортсмены, а также гости нашей республики из Пензенской области и Пермского края.
На территорию рядом с треком запрещалось проносить алкоголь. Зрителям рекомендовалось иметь средства индивидуальной защиты (маски) и соблюдать безопасную дистанцию. В точках питания - бесплатные горячий чай и гречневая каша. По окончании соревнований во все микрорайоны города можно добраться на бесплатных автобусах.
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