В Саранск прибыл Шамиль Тарпищев

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27 февраля в Саранск прибыл Шамиль Тарпищев - член Международного Олимпийского комитета, Президент Федерации тенниса России. Врио Главы Мордовии Артём Здунов лично встретил Шамиля Анвяровича на железнодорожном вокзале Саранска, тепло поприветствовав нашего прославленного земляка на мордовской земле.

Напомним, со 2 по 6 марта в столице Мордовии на кортах Теннисного Центра пройдут Всероссийские спортивные соревнования «Кубок Шамиля Тарпищева», а с 7 по 14 марта – Международный турнир «Tennis Europe Junior Tour «Tarpishchev Cup».

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