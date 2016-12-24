Ситуация с заболеваемостью коронавирусом неравномерна по районам Мордовии

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 26 февраля в режиме видеоконференции провел заседание оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции на территории республики. Руководитель республики отметил, что ситуация с заболеваемостью ковидом продолжает оставаться на особом контроле.

«Количество ежедневно выявляемых новых случаев заражения опустилось ниже 60 – пока резкого снижения у нас нет, - сказал Артём Здунов. - Число ковидных госпиталей сократилось до 10 при сохранении необходимого резерва свободного коечного фонда, но на госпитализации находятся около 800 пациентов».

При этом число амбулаторных пациентов c ОРВИ и легкими формами пневмонии сократилось в шесть раз по сравнению с пиком заболеваемости.

Как доложил министр здравоохранения республики, продолжается поэтапный вывод лечебных учреждений на доковидный режим работы и восстановление объемов плановой медицинской помощи.

«С 1 марта к обычному режиму работы возвращается республиканский госпиталь, хирургический корпус больницы № 4. Прекращена госпитализация ковидных пациентов в основной госпиталь Рузаевской больницы и инфекционный корпус Краснослободской больницы», - сказал Олег Маркин.

Однако по районам ситуация по-прежнему неравномерная, на что обратил внимание руководитель республики. В числе неблагополучных – Ардатовский район, где показатель заболеваемости на 100 тысяч населения превышает среднереспубликанские значения в три раза. По поручению Врио Главы республики на следующей неделе в этот район отправится комиссия Минздрава республики и Роспотребнадзора, чтобы разобраться в причинах.

«Это нужно сделать, чтобы помочь району!» - подчеркнул Артём Алексеевич.

Вызывает обеспокоенность и тот факт, что наиболее уязвимыми перед инфекцией являются люди старше 60 лет. Им необходимо соблюдать повышенные меры безопасности, чтобы избежать заражения. Именно поэтому данной возрастной категории отдается приоритет при проведении вакцинации от коронавируса.

Врио Главы республики подчеркнул, что контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований ослаблять нельзя. В том числе это касается и массовых мероприятий на свежем воздухе, которые сейчас проводятся. Впереди – Масленица. Как заверила главный санитарный врач по РМ Татьяна Харитонова, Роспотребнадзор подготовит и направит во все муниципальные районы республики рекомендации, какие меры безопасности должны соблюдаться при проведении мероприятий на масленичной неделе.