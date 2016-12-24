Артём Здунов отправил в отставку правительство Мордовии

Полмиллиарда на ветер
Артём Здунов задал Владимиру Сушкову «неудобные» вопросы
Как сообщает телеграм-канал «Мордовский шпиль», Врио Главы РМ Артём Здунов отправил в отставку весь состав регионального правительства.
Артём Здунов задал Владимиру Сушкову «неудобные» вопросы
По данным Роспотребнадзора, в республике отмечается рост заболеваемости в старшей возрастной группе
В Мордовии появится региональный телемедицинский центр?
Мордовия занимает второе место в стране по темпам вакцинации от коронавируса
Артём Здунов с рабочей поездкой посетил Большеберезниковский район
Следственный комитет по РМ определил виновника самой крупной по числу погибших дорожной аварии, произошедшей в Саранске летом прошлого года
Жители Мордовии вновь бьют антирекорды по размерам потерь от действий мошенников. Тонны информации о подобных преступлениях и советы, как...
Артём Здунов сделал интригующие заявления на заседании коллегии судей РМ
Артём Здунов в минувшую субботу посетил Старошайговский район
Врио Главы Мордовии Артём Здунов на коллегии МВД по РМ призвал уделить особое внимание контролю целевого расходования бюджетных средств