Артём Здунов отправил в отставку правительство Мордовии

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Как сообщает телеграм-канал «Мордовский шпиль», Врио Главы РМ Артём Здунов отправил в отставку весь состав регионального правительства.

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