В Мордовии растет число пользователей сервиса электронных заказных писем

В 2020 году на 76% выросло число клиентов – физических лиц Почты России, подключивших услугу электронных заказных писем (ЭЗП). В 2019 году их было 3,4 млн человек, по итогам 2020 — 6 млн. Количество юридических лиц, использующих услугу получения писем, увеличилось с 3 до 17 тысяч.

Также в 2020 году в 15 раз выросло число отправителей электронных заказных писем –оно достигло 1300 организаций и ведомств, среди которых — региональные управления ГИБДД, ФССП, суды и другие. Всего в 2020 году они отправили 131 млн ЭЗП, что почти в два раза больше, чем в 2019 году.

В Мордовии поток электронных заказных писем в 2020 году увеличился в 10 раз – до 120 тыс. штук. Через выделенный канал связи к сервису «Электронное заказное письмо» подключено три юридических лица: ГИБДД, Управление федеральной службы судебных приставов и «Газпром межрегионгаз Саранск». Кроме того, еще два региональных клиента в ближайшее время будут использовать цифровой сервис через Личный кабинет отправителя на сайте Почты России otpravka.pochta.ru.

Электронные заказные письма – это способ передачи юридически значимых писем от частных лиц, государственных органов и организаций в цифровом виде. Получить такие письма можно в 82 регионах России, а отправка доступна по всей стране.

Подключить сервис можно на сайте zakaznoe.pochta.ru, в мобильном приложении Почты России, на портале «Госуслуг», в мобильных приложениях «ВТБ Онлайн» и «СберБанк онлайн». Отправить ЭЗП можно через сайт zakaznoe.pochta.ru и мобильное приложение Почты России.

«Постепенный переход на безбумажные коммуникации между государством, гражданами и организациями — тренд последних нескольких лет. Электронные заказные письма позволяют сохранить юридическую значимость переписки и сэкономить время, — отмечает заместитель генерального директора Почты России по почтовому бизнесу Анатолий Кириенко. — Прошлый год особенно сильно показал, насколько востребованы ЭЗП. По итогам 2020 года число пользователей сервиса значительно выросло».